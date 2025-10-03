Am Münchner Flughafen wurden Drohnen gesichtet, doch auch über einem Bundeswehrgelände in der Nähe taucht eine Drohne auf. Was ist über den Vorfall bekannt?
03.10.2025 - 18:52 Uhr
– Über einer Bundeswehr-Einrichtung nahe dem Münchner Flughafen ist eine Drohne gesichtet worden. Das bestätigte eine Sprecherin des operativen Führungskommandos der Bundeswehr in Berlin. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Ob es einen Zusammenhang mit der Sichtung von Drohnen auf dem Flughafengelände gibt, sagte die Sprecherin nicht.