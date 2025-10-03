Am Münchner Flughafen wurden Drohnen gesichtet, doch auch über einem Bundeswehrgelände in der Nähe taucht eine Drohne auf. Was ist über den Vorfall bekannt?

– Über einer Bundeswehr-Einrichtung nahe dem Münchner Flughafen ist eine Drohne gesichtet worden. Das bestätigte eine Sprecherin des operativen Führungskommandos der Bundeswehr in Berlin. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Ob es einen Zusammenhang mit der Sichtung von Drohnen auf dem Flughafengelände gibt, sagte die Sprecherin nicht.

Die Sprecherin nannte unter Verweis auf Sicherheitsaspekte keine weiteren Details. Drohensichtungen hatten am Münchner Flughafen für erhebliche Störungen gesorgt, 3.000 Passagiere waren betroffen.

Bundeswehr nimmt Drohnenüberflüge sehr ernst

Die Bundeswehr nehme Drohnenüberflüge über militärische Liegenschaften sehr ernst. „Daher haben wir für unsere sicherheitsrelevanten Liegenschaften entsprechende Schutzkonzepte.“ Diese bezögen sich stets auf die Gegebenheiten vor Ort. Außerhalb der militärischen Liegenschaften seien die Polizeien der Länder für die Sicherheit zuständig.

In der Nähe des Münchner Flughafens befindet sich der ehemalige Bundeswehr-Fliegerhorst Erding. Auf dem Gelände betreibt die Bundeswehr heute ein Innovationslabor zur Entwicklung von Drohnen.