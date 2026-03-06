 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Rettungsgasse durchfahren, Sanitäterin geschlagen – wie geht es jetzt weiter?

Nach Vorfall auf A81 Rettungsgasse durchfahren, Sanitäterin geschlagen – wie geht es jetzt weiter?

Nach Vorfall auf A81: Rettungsgasse durchfahren, Sanitäterin geschlagen – wie geht es jetzt weiter?
1
Wie geht es weiter nach dem Unfall auf der A81? Foto: Marijan Murat/dpa

Der Vorfall auf der A81 bei Ludwigsburg, bei dem ein Mann die Rettungsgasse durchfuhr und mehrere Unfälle verursachte, hat einiges Aufsehen erregt.

Ein junger Mann fährt durch eine Rettungsgasse, verursacht mehrere Unfälle und geht anschließend auf eine Sanitäterin und die Polizei los: Der Vorfall auf der A 81 bei Ludwigsburg am Mittwoch hat für einiges Aufsehen gesorgt. Wie es jetzt weitergeht – und welche Konsequenzen jemanden bei Vergehen rund ums Thema Rettungsgasse erwarten.

 

Dazu sei gesagt: Das Durchfahren der Rettungsgasse dürfte noch das geringste der Probleme für den 27-jährigen Unfallfahrer sein. Denn dabei handelt es sich lediglich um eine Ordnungswidrigkeit. Deutlich schwerer wiegen die anderen Vergehen. „Mutmaßlich war der Mann alkoholisiert, das ist ein Straftatbestand“, erklärt eine Sprecherin der Polizei. Gleiches gilt für den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und den Angriff auf die Rettungssanitäterin. Ermittelt wird daher unter anderem wegen Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Alkohol am Steuer.

Unsere Empfehlung für Sie

Ortseingang von Großbottwar: Autofahrer provoziert Unfall und schlägt Rollerfahrer

Ortseingang von Großbottwar Autofahrer provoziert Unfall und schlägt Rollerfahrer

Ein Autofahrer überholt bei Großbottwar einen Rollerfahrer und tritt beim Einscheren auf die Bremse. Nach dem Unfall geraten die beiden Männer aneinander – und es wird handgreiflich.

Anders sieht es bei dem unerlaubten Durchfahren der Rettungsgasse aus. „Bei allem, was mit diesem Thema zu tun hat, ob jemand sie unerlaubt durchfährt oder gar keine bildet, handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten“, erklärt die Sprecherin der Polizei. Die Folgen sind grundsätzlich zwei Punkte in Flensburg sowie einen Monat Fahrverbot. Eine Rettungsgasse muss immer dann gebildet werden, sobald der Verkehr stockt, nicht erst bei einem richtigen Stau. Und zwar immer zwischen der am weitesten linken und der danebenliegenden Spur.

Bußgeld liegt bei mindestens 230 Euro

Das Bußgeld für das Nicht-Bilden einer Rettungsgasse beginnt bei knapp 230 Euro, wer zusätzlich noch Einsatzfahrzeugen den Weg versperrt oder die Rettungsgasse sogar noch befährt, kommt auf minimum 268,50 Euro. Teurer wird es, wenn es in der Folge zu einer Gefährdung von Menschen oder einem Unfall kommt, der Satz liegt dann in allen drei Fällen bei knapp 350 Euro.

Der besagte Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf der A81 zwischen Ludwigsburg-Süd und -Nord. Dort hatte sich ein Stau gebildet, die beteiligten Fahrzeuge bildeten eine Rettungsgasse. Der 27-Jährige nutzte die Gelegenheit und fuhr hindurch, woraufhin er mehrere Fahrzeuge beschädigte. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Da der Mann gegenüber den Einsatzkräften gewalttätig wurde und in der Folge immer mehr außer sich geriet, wurde er vorübergehend in die Psychiatrie gebracht.

Weitere Themen

Soziales Engagement: „Das gibt mir Kraft“ – Marbacher macht Müllsammeln zum Trend

Soziales Engagement „Das gibt mir Kraft“ – Marbacher macht Müllsammeln zum Trend

Einer fängt an, andere folgen – René Landschulz hebt in Marbach (Kreis Ludwigsburg) Unrat auf. Inzwischen machen in seiner WhatsApp-Gruppe rund 130 Menschen mit.
Von Oliver von Schaewen
Feuer im Engelbergtunnel Leonberg: „Fahrer hat geistesgegenwärtig reagiert“ – das sagt die Spedition zum Lkw-Brand

Feuer im Engelbergtunnel Leonberg „Fahrer hat geistesgegenwärtig reagiert“ – das sagt die Spedition zum Lkw-Brand

Der Lkw-Anhänger, der im Engelbergtunnel bei Leonberg ausgebrannt ist, gehörte der Spedition Stickel aus Nagold. Wie gehen Firma und Belegschaft mit dem folgenschweren Vorfall um?
Von Marius Venturini
Autodiebstahl in Pleidelsheim: Fluchtversuch endet in Sachsen –Polizei stoppt 47-Jährigen

Autodiebstahl in Pleidelsheim Fluchtversuch endet in Sachsen –Polizei stoppt 47-Jährigen

Ein 47-Jähriger wird verdächtigt, in Pleidelsheim einen Audi gestohlen zu haben. Seine Flucht endete kurz vor der polnischen Grenze. Ein zweites Auto taucht ebenfalls wieder auf.
Von Julia Amrhein
Nach schwerem Lkw-Brand: Engelbergtunnel Leonberg: Unbekannte besprühen Seitenwände und Verteilerkasten

Nach schwerem Lkw-Brand Engelbergtunnel Leonberg: Unbekannte besprühen Seitenwände und Verteilerkasten

Mit schwarzer Farbe: Unbekannte haben Seitenwände und weitere Flächen am Engelbergtunnel besprüht. Es entstand laut Polizei Schaden im fünfstelligen Bereich.
Von Marius Venturini
Einsatz in Ditzingen: Brennende Abfälle beschäftigen Feuerwehr die halbe Nacht

Einsatz in Ditzingen Brennende Abfälle beschäftigen Feuerwehr die halbe Nacht

25 Feuerwehrleute verlassen Donnerstagnacht ihr Bett, um in Ditzingen ein Feuer zu löschen. Warum Holz und Abfälle in Brand geraten waren, ist unklar. Schlimmeres wurde verhindert.
Von Stefanie Köhler
Infoabend in Bietigheim: Experte berät zu Darmkrebs-Prävention und -Früherkennung

Infoabend in Bietigheim Experte berät zu Darmkrebs-Prävention und -Früherkennung

Die Aktion Darmkrebsmonat März hat das Ziel, möglichst viele für die Früherkennungsuntersuchung zu motivieren. In Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gibt es dazu einen Infoabend.
Von Andreas Hennings
Unfall auf der B27 bei Ludwigsburg: Wurde eine Ampel missachtet? Lastwagen und Transporter stoßen zusammen

Unfall auf der B27 bei Ludwigsburg Wurde eine Ampel missachtet? Lastwagen und Transporter stoßen zusammen

Ein Lastwagen und ein Transporter stoßen an einer Kreuzung auf der B27 auf Höhe Tammerfeld zusammen. War eine missachtete Ampel der Grund? Das können hoffentlich Zeugen klären.
Von Julia Amrhein
Einbruchsserie im Kreis Ludwigsburg: Polizei schnappt Einbrecher-Duo – 50.000 Euro in Freiberg erbeutet

Einbruchsserie im Kreis Ludwigsburg Polizei schnappt Einbrecher-Duo – 50.000 Euro in Freiberg erbeutet

Die Polizei hat zwei Männer verhaftet, die im November in Häuser in Freiberg und Pleidelsheim eingestiegen sein sollen. In einem Fall machte das Duo reichlich Beute.
Von Julia Amrhein
Frau aus dem Kreis Ludwigsburg verzweifelt: Mehr als 650.000 Euro an Betrüger verloren

Frau aus dem Kreis Ludwigsburg verzweifelt Mehr als 650.000 Euro an Betrüger verloren

Sie sei immer eine kritische Frau gewesen, sagt eine 74-Jährige aus dem Kreis Ludwigsburg. International agierende Gauner brachten sie dennoch um ihre Altersvorsorge.
Von Sabine Armbruster
Wetter am Wochenende: Saharastaub erreicht den Kreis Ludwigsburg

Wetter am Wochenende Saharastaub erreicht den Kreis Ludwigsburg

Der März präsentiert sich im Kreis Ludwigsburg bislang außergewöhnlich sonnig und mild. Ob das so bleibt weiß Wetterexperte Yannick Garbe.
Von Yannick Garbe
Weitere Artikel zu Ludwigsburg A81 Autobahn Unfall Rettungsgasse Polizei
 
 