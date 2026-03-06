Nach Vorfall auf A81 Rettungsgasse durchfahren, Sanitäterin geschlagen – wie geht es jetzt weiter?
Der Vorfall auf der A81 bei Ludwigsburg, bei dem ein Mann die Rettungsgasse durchfuhr und mehrere Unfälle verursachte, hat einiges Aufsehen erregt.
Der Vorfall auf der A81 bei Ludwigsburg, bei dem ein Mann die Rettungsgasse durchfuhr und mehrere Unfälle verursachte, hat einiges Aufsehen erregt.
Ein junger Mann fährt durch eine Rettungsgasse, verursacht mehrere Unfälle und geht anschließend auf eine Sanitäterin und die Polizei los: Der Vorfall auf der A 81 bei Ludwigsburg am Mittwoch hat für einiges Aufsehen gesorgt. Wie es jetzt weitergeht – und welche Konsequenzen jemanden bei Vergehen rund ums Thema Rettungsgasse erwarten.