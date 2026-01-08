Nachdem sich 50 Schafe in einem Penny-Markt in Unterfranken versammelt hatten, reagiert das Unternehmen mit Humor. In sozialen Medien präsentiert sich Penny mit Schaf im Logo.
Ungefähr 50 Schafe hatten sich am Montag in eine Penny-Filiale in Burgsinn (Bayern) verirrt. Offenbar waren die Tiere Teil einer größeren Herde, der sie sich erst wieder nach 20 Minuten Aufenthalt in dem Discounter in Niederfranken anschlossen. Die Tiere hätten sich zwischen Regalen im Kassenbereich aufgehalten, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag mitteilte. In der „Augsburger Allgemeinen“ berichtet der Leiter der betroffenen Filiale, Jürgen Kippes, vom tierischen Besuch. „So etwas habe ich auch noch nicht erlebt“, erzählt er der Zeitung. „Ich habe gedacht, wir sind bei ,Versteckte Kamera’.“