Nach Verschwörungstheorien und Reue-Video: Xavier Naidoo will wieder auf die Bühne.

red/dpa 06.07.2025 - 15:13 Uhr

Lange Zeit war es still um Xavier Naidoo, jetzt kommt er musikalisch zurück. Die Konzertagentur Live Nation kündigte ein Konzert von Naidoo mit dem Titel „Bei meiner Seele“ in der Kölner Lanxess Arena am 16. Dezember an.