Deutschland und die Ukraine wollen gemeinsam weitreichende Raketen bauen. Aus Russland kommt scharfe Kritik. Der deutsche Außenminister hält bei einem Besuch in Washington dagegen.

red/dpa 28.05.2025 - 19:44 Uhr

Außenminister Johann Wadephul weist den russischen Vorwurf von Kriegstreiberei wegen der deutschen Zusage an die Ukraine zum gemeinsamen Raketenbau scharf zurück. „Wenn es jemanden gibt, der über Kriegstreiberei nicht reden darf, dann ist es (Kremlsprecher Dmitri) Peskow, weil er und sein Regime nicht nur das verbal macht, sondern tatsächlich einen rechtswidrigen, völkerrechtswidrigen Krieg betreibt“, sagte der CDU-Politiker nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Marco Rubio in Washington. Er fügte hinzu: „Und deswegen lassen wir uns von ihm in keiner Weise belehren.“