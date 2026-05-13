Einst war Boris Palmer Trauzeuge von Cem Özdemir – jetzt springt der Tübinger Oberbürgermeister dem neuen Ministerpräsidenten nach der Wahl öffentlich zur Seite.
13.05.2026 - 16:18 Uhr
Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, der einst Trauzeuge von Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) war, hat nach dessen Wahl im Landtag mehr Geschlossenheit der grün-schwarzen Koalition angemahnt. In einer Stellungnahme zeigte sich Palmer (parteilos) irritiert darüber, dass Özdemir bei der Abstimmung im Landtag nicht die volle Unterstützung aus den eigenen Reihen erhalten habe.