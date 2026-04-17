Wie stellt sich die SPD nach der Wahlschlappe im März künftig neu auf? Darüber entscheiden die Mitglieder im Juni - und sie dürften nach Stand der Dinge beim Personal Auswahl haben.
17.04.2026 - 19:52 Uhr
Es ist die nächste Bewerbung um die Führung der Sozialdemokraten nach der verheerenden Wahlniederlage bei der Landtagswahl: Die Landtagsabgeordnete Dorothea Kliche-Behnke will Landesvorsitzende der SPD in Baden-Württemberg werden. Die 44-Jährige gab ihre Kandidatur am Abend im SPD-Landesvorstand bekannt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Zuvor hatte der SWR berichtet.