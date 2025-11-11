Erneut reisen afghanische Staatsbürger mit Zusage der Bundesregierung nach Deutschland. Andere müssen weiter in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ausharren.
11.11.2025 - 04:23 Uhr
Islamabad/Hannover - Zum fünften Mal seit dem Regierungswechsel in Berlin sind Afghanen und Afghaninnen mit Aufnahmezusage Richtung Deutschland aufgebrochen. Wie eine Reporterin der dpa am Flughafen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad erfuhr, starteten insgesamt elf afghanische Staatsbürger per Linienflug Richtung Hannover - mit Zwischenstopp in Istanbul.