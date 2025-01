Der Tod der Frau in Kolkata hatte 2024 wochenlange Proteste ausgelöst. Es folgte ein Prozess gegen einen Verdächtigen, der die Tat begangen haben soll. Die Mutter des Opfers zeigt sich enttäuscht.

red/dpa 20.01.2025 - 18:08 Uhr

In einem viel beachteten Prozess im Osten Indiens um die Vergewaltigung einer angehenden Ärztin, die an ihren Verletzungen gestorben war, ist ein 33-jähriger Mann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Fall hatte im vergangenen Jahr in dem bevölkerungsreichsten Land der Erde eine Welle von Protesten einschließlich Streiks von Ärztinnen und Ärzten ausgelöst. Zwei Tage nach der Verurteilung des Mannes, der der Vergewaltigung und des Mordes für schuldig befunden worden war, verkündete ein Gericht in der Millionenstadt Kolkata nun das Strafmaß, wie der Sender NDTV und weitere indische Medien berichteten.