Jan-Lennard Struff steckt in einer schwierigen Phase seiner Karriere. In Stuttgart kann der Sauerländer zum Auftakt überzeugen. Der Topstar des Turniers startet später in die Woche.

red/dpa 09.06.2025 - 20:27 Uhr

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff ist in seinem bisher komplizierten Tennis-Jahr erfolgreich in die Rasensaison gestartet. Zum Turnierauftakt in Stuttgart bezwang der Warsteiner den Italiener Matteo Arnaldi 6:4, 6:4 und zog damit ins Achtelfinale ein.