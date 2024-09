74-Jähriger in seiner Wohnung ausgeraubt

Zwei Unbekannte überfallen einen Senior in Stuttgart-Weilimdorf in seinen eigenen vier Wänden. Sie schlagen auf das Opfer ein und entwenden rund 1000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise – und verteilt Flyer.

Sebastian Steegmüller 09.09.2024 - 13:29 Uhr

Ein 74 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend in seiner Wohnung in Stuttgart-Weilimdorf von zwei Unbekannten ausgeraubt worden. Sie sollen rund 1000 Euro erbeutet haben.