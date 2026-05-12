Das Heusteigviertelfest findet in diesem Jahr nicht statt. Die Nachbarschaft kann im Juni dennoch feiern, denn ein neues Fest steht in den Startlöchern. Worauf man sich freuen kann.

Üblicherweise lockten im Stuttgarter Süden über ein langes Wochenende im Sommer Live-Bands sowie Essens- und Getränkestände die Nachbarschaft zum Heusteigviertelfest. Bereits im Jahr 2025 musste das Fest jedoch abgesagt werden – und auch in diesem Jahr findet es nicht statt, wie die Veranstalter bereits im Januar mitteilten. Schon damals verwies Marc Bodon, 1. Vorsitzender des Vereins Heusteigviertel e.V., auf die Idee, ein kleineres, stattdessen eintägiges Nachbarschaftsfest auf die Beine zu stellen. „Wir gehen jetzt back to the roots und fangen wieder klein an“, erklärte er Anfang des Jahres auf Anfrage unserer Zeitung.

Neues Nachbarschaftsfest „ Heusteigsommer" in Stuttgart-Süd Aus der Idee ist mittlerweile ein konkreter Termin geworden: Für die Nachbarschaft, die das Heusteigviertelfest schmerzlich vermisst, steigt am 28. Juni, dem letzten Sonntag des Monats, erstmals der „Heusteigsommer“. Von 10 bis 19 Uhr treffen sich dann Nachbarn, Freunde und Familien auf dem Mozartplatz im Stuttgarter Süden, um gemeinsam bei Live-Musik, Tanzaufführungen sowie Essen und Drinks zu feiern.

Eintägiges Nachbarschaftsfest statt Viertelfest am langen Wochenende (Bild): Der Heugsteigsommer soll die Nachbarschaft im kleinen Kreis zusammenbringen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Los geht es ab 10 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst, im Anschluss lockt ein Weißwurstfrühstück mit musikalischer Begleitung. Über den Mittag verteilt warten dann Tanzaufführungen, Live-Musik mit der Jazz-Combo Trio Bergkamel sowie ein Programm für Kinder auf Besucherinnen und Besucher. Ein Glücksrad bietet am Ende des Tages die Chance auf einen Hauptgewinn.

Das Heusteigviertelfest in seiner ursprünglichen Form hatte sich in den vergangenen Jahren zu einem Besuchermagneten entwickelt, der Feierfreudige weit über die Nachbarschaft hinaus anzog. Immer wieder hatte es Streit um Lärm und Massenandrang sowie Beschwerden von Anwohnern während des Fests gegeben. Am Ende habe man das als Verein, der von Ehrenamtlichen getragen wird, in dieser Form nicht mehr stemmen können, sagte Marc Bodon noch im Januar.

Frühschoppen, Live-Musik und Tanz am Mozartplatz in Stuttgart

Das neue Nachbarschaftsfest sorgt nun für Zuversicht und Vorfreude: „Der Heusteigsommer ist kein Nachfolger unseres großen dreitägigen Heusteigviertelfestes“, erklärt er. „Aber wir wollen mit der großartigen Nachbarschaft in diesem schönen Viertel unbedingt weiter zusammen Feste feiern.“

Dieser Artikel ist am 11. Mai 2026 erschienen und wurde am 12. Mai 2026 aktualisiert.