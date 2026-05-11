Das Heusteigviertelfest findet in diesem Jahr nicht statt. Die Nachbarschaft kann im Juni dennoch feiern, denn erstmals steigt der Heusteigsommer. Worauf man sich freuen kann.
Üblicherweise lockten im Stuttgarter Süden über ein langes Wochenende im Sommer Live-Bands sowie Essens- und Getränkestände die Nachbarschaft zum Heusteigviertelfest. Bereits im Jahr 2025 musste das Fest jedoch abgesagt werden – und auch in diesem Jahr findet es nicht statt, wie die Veranstalter bereits im Januar mitteilten. Schon damals verwies Marc Bodon, 1. Vorsitzender des Vereins Heusteigviertel e.V., auf die Idee, ein kleineres, stattdessen eintägiges Nachbarschaftsfest auf die Beine zu stellen. „Wir gehen jetzt back to the roots und fangen wieder klein an“, erklärte er Anfang des Jahres auf Anfrage unserer Zeitung.