Nachfolger der Bastelecke: „Den Alltag schöner machen“ – Ein bekanntes Geschäft eröffnet neu in Esslingen

Was wird aus den ehemaligen Verkaufsräumen der Bastelecke? Wochenlang waren die Schaufenster des gegenüber dem Schelztorturm gelegenen Ladens abgeklebt, nachdem die Inhaber das Traditionsgeschäft Ende März dieses Jahres altershalber schließen mussten. Manch einer mag sich gefragt haben, ob sich dort überhaupt etwas tut oder ob Esslingen ein weiterer Leerstand droht. Nun ist klar, dass es in dieser exponierten Lage in der Esslinger Innenstadt ein neues Geschäft geben wird. An diesem Freitag eröffnet der Concept Store „Wunderwerk”. Zur Einweihung soll es für Kundschaft und Gäste – ganz lokalpatriotisch – Kessler-Sekt und Hengstenberg-Gürkchen geben. Abends ist in den Geschäftsräumen Livemusik geplant. Inhaberin Tine Bradley hatte es zuvor durchaus darauf angelegt, die Passanten im Unklaren zu lassen, wer die Nachfolge antreten würde, wohl um die Neugier zu steigern. Ein Hinweisschild zur geplanten Neueröffnung am Roßmarkt gab es bisher nur an dem bisherigen Wunderwerk-Laden in der Bahnhofstraße, der sich ein paar hundert Meter entfernt befindet.