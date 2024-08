Vor einem Jahr haben die Genusstage das Erbe des Sommerfestes angetreten. Für diesen August ist das neue Party-Format gestrichen, da mit der Fußball-EM sehr viel losgewesen sei, heißt es bei in.Stuttgart. Was ist fürs nächste Jahr geplant?

Uwe Bogen 07.08.2024 - 14:09 Uhr

Kaum eine Open-Air-Party in Stuttgart war so beliebt und lockte so viele Menschen aus dem Umland an: Seit 1991 hat das Sommerfest die Massen ins schicke Ambiente der weißen Zelte gelockt. 2019 fand es das letzte Mal statt. Danach folgte coronabedingte eine Pause, nach deren Ende es keine Fortsetzung gab. Personalnot, Abschied von Sponsoren, wachsende Unzufriedenheit mit dem kulinarischen Angebot – die Veranstalter von in.Stuttgart nannten mehrere Gründe, warum sie etwas Neues wagen wollten.