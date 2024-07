Mit «Gammelfleischparty» ging es los, nun soll der neueste Jugendsprech gekürt werden. In den Top 10 finden sich arabische Ausdrücke und ein alter Bekannter. Manche Vorschläge wurden aussortiert.

dpa 30.07.2024 - 10:00 Uhr

Stuttgart - Bei der Suche nach dem "Jugendwort des Jahres" kann ab sofort aus zehn Kandidaten ausgewählt werden. Darunter ist auch das "Jugendwort des Jahres" von 2012: "yolo", was für "You only live once" steht. "Eine Rechtfertigung für impulsive oder riskante Entscheidungen", erläutert der Langenscheidt Verlag dazu.