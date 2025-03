Mark Carney übernimmt am Freitag das Amt des kanadischen Premierministers von Justin Trudeau. Der ehemalige Chef der kanadischen Zentralbank will Trump die Stirn bieten.

In Kanada übernimmt am Freitag Mark Carney das Amt des Premierministers von Justin Trudeau. Zusammen mit seinem Kabinett werde Carney am Freitag als Kanadas nächster Premierminister vereidigt, teilte das Büro von Generalgouverneurin Mary Simon am Mittwoch (Ortszeit) mit. Der 59-jährige Politik-Neuling übernimmt das Amt als neuer kanadischer Regierungschef inmitten massiver Auseinandersetzungen mit den USA.

Carney war am Sonntag von der regierenden Liberalen Partei zum Nachfolger von Trudeau als Parteichef und damit später auch als Premierminister gewählt worden. Er hatte die kanadische Zentralbank Bank of Canada geleitet, später wurde er Chef der britischen Zentralbank Bank of England – als erster Ausländer in der Geschichte.

Lesen Sie auch

Bis vor Kurzem war Carney als UN-Sondergesandter für die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen tätig gewesen. Politisch gilt er aber als Neuling, er ist bislang noch nie in ein Amt gewählt worden.

Carney will Trump die Stirn bieten

In seinem Wahlkampf um den Parteivorsitz hatte Carney versprochen, die „Wirtschaft wieder auf Kurs“ zu bringen und insbesondere US-Präsident Donald Trump die Stirn zu bieten. Carney verwies darauf, dass er erst die kanadische Zentralbank durch die Finanzkrise ab 2008 und 2009 und später die Bank of England durch die Turbulenzen nach dem Brexit-Votum gesteuert habe. „Kanada steht vor einer der schwersten Krisen in unserer Geschichte“, sagte er. „Ich weiß, wie man Krisen bewältigt.“

Am Mittwoch hatte Carney Gesprächsbereitschaft mit US-Präsident Trump geäußert. Voraussetzung hierfür sei, „dass die kanadische Souveränität respektiert wird und wir an einem gemeinsamen Ansatz arbeiten“, sagte er. Trump hatte in den vergangenen Wochen mehrfach den Wunsch geäußert, Kanada solle der 51. Bundesstaat der USA werden.

Zugleich erklärte Carney am Mittwoch, er sei „bereit“, sich mit Trump zusammenzusetzen, um eine neue Handelsvereinbarung auszuhandeln und so weitere wirtschaftliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Kanada reagiert mit Gegenzöllen auf US-Zölle

Zuvor waren in der Nacht zu Mittwoch US-Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumprodukte aus dem Ausland in Höhe von 25 Prozent in Kraft getreten. Kanada kündigte daraufhin Gegenzölle in Höhe von 25 Prozent auf US-Güter an.

Wann genau Trudeau seine Amtsgeschäfte an Carney übergeben wollte, war zunächst unklar gewesen. Vor der Parteiabstimmung über seinen Nachfolger hatte er kein genaues Datum dafür nennen wollen und gesagt, er werde mit dem neuen Vorsitzenden der Liberalen einen Zeitplan für den Übergang aufstellen.

Für die offizielle Ernennung eines Premierministers und zuständig ist Kanadas Regionalgouverneurin Mary Simon, die offizielle Repräsentantin von König Charles III., dem Staatsoberhaupt des Commonwealth-Staates. Sie beauftragt den neuen Parteichef zudem mit der Regierungsbildung.