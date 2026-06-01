Ob der 6.6.2026 oder der 26.6.2026: Heiraten an einem einprägsamen Datum ist sehr beliebt. Woran das liegt und welche aktuellen Entwicklungen es rund um den schönsten Tag im Leben gibt.
01.06.2026 - 03:00 Uhr
Berlin/Frankfurt - Gleich mehrere Schnapszahlen in einem Monat: Wer an einem einprägsamen Datum heiraten will, kann dies im Juni beispielsweise am 6.6.2026 oder am 26.6.2026 tun. Viele Standesämter verzeichnen einen regelrechten Run auf die Termine, wie eine stichprobenartige Umfrage der dpa zeigt.