Wer diese Rubrik schon länger verfolgt, weiß, dass hier selten gebacken wird. Manche TV-polternden Köche sagen auch gerne den markanten Satz „backen ist nicht kochen“ – und ja: Recht haben sie. Es gibt aber – wie immer natürlich – auch Ausnahmen von der Regel. Für Nonna Silvana Bini etwa kann man die machen. Denn Bini ist die wohl bekannteste italienische Großmutter derzeit: auf Instagram folgen ihr mehr als drei Millionen Menschen, schauen ihr zu, wie sie kocht und backt. Das ist so ein Account, dem man stundenlang zuschauen kann und währenddessen unglaublichen Heißhunger auf echte Spaghetti Carbonara bekommt.

Tolles Buch des Instagram-Stars

Was für ein Glück, dass ihre besten und auch neue Rezepte nun in dem Buch „Nonnas italienische Küche“ (Riva Verlag) versammelt sind. Was alle Rezepte eint – egal ob zum Backen oder Kochen – ist, dass sie wirklich einfach sind. Deshalb durfte hier auch ausnahmsweise mal gebacken werden: dieser schnelle florentinische Kuchen, der wunderbar frisch nach Orange schmeckt, ist perfekt für das Picknick oder wenn sich Gäste nicht angemeldet haben. Die Zubereitung dauert keine zehn Minuten. Und auch wenn die Nonna Silvana auf die Lilie zur Verzierung besteht: Es schmeckt auch ohne.

Zutaten

Die Zutaten Foto: nja

für eine 20 × 20 cm große Form

170 g Zucker

2 Eier

Salz

Schale von 1 Bio-Zitrone, abgerieben

Saft von 1 Orange

50 g Olivenöl nativ extra

220 g Mehl Type 00

15 g Backpulver (1 Tütchen)

Butter für die Form

Puderzucker, zum Bestreuen etwas Kakaopulver

Zubereitung

Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze (Umluft: 160 Grad) vorheizen.

Foto: nja

Zucker, Eier, etwas Salz, abgeriebene Zitronenschale und Orangensaft, Öl, Mehl und Backpulver in einer großen Schüssel vermischen. Alles muss gründlich vermengt werden; aufpassen, dass sich keine Klümpchen bilden. Eine Backform (ca. 20 × 20 cm) buttern und den fertigen Teig hineinfüllen. 35 bis 40 Minuten im Ofen backen.

Foto: nja

Nach dem Backen die Oberfläche mit Puderzucker und etwas Kakaopulver bestauben. Wenn alles hundertprozentig sein soll, eine Ausstechform oder eine Schablone der florentinischen Lilie beschaffen (man kann auch selbst eine herstellen: Lilie auf Papier zeichnen und ausschneiden) und mit Kakaopulver eine Lilie aufstreuen.

Silvana Bini Foto: Chiara Daniele