Seit 100 Jahren gibt es den Kleintierzüchterverein Rohracker. Der langjährige Vorsitzende Gerd Wolf erklärt, warum Kleintierzucht immer noch aktuell ist.

Iris Frey 28.04.2025 - 14:07 Uhr

Die Kleintierzucht ist bis heute auch in Stuttgart gefragt. Das sagt auch Gerd Wolf, der sich seit Jahrzehnten in Rohracker im Verein engagiert. Am 1. Mai feiert der Kleintierzüchterverein sein 100-jähriges Bestehen. Wolf hat als dessen Vorsitzender viel Herzblut, Zeit und Energie für den Verein aufbebracht.