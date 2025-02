Früher fanden die besten Partys in der Küche statt, heute unterhält man sich auf Feierlichkeiten über die neusten Küchenhacks. Braucht man einen Thermomix? Von welcher Marke ist dein Backofen? Und wird mit großen Augen angestarrt, wenn man zugibt, dass man keinen Air Fryer besitzt. Noch nicht.

Denn die Zahl der Air-Fryer-Jünglinge wächst stetig. Sie schwören auf die Effizienz, auf die gesundheitlichen Vorteile, auf die Vielfalt der Rezepte. Und wenn es einen Küchen-Trend gibt, dann ist Jamie Oliver nicht weit. Er hat es schon immer clever verstanden, dem Publikum auf den Zahn zu fühlen, weiß, was das Publikum braucht. Da wundert es nicht, dass nun sein Kochbuch zum Thema erscheint: „Easy Air Fryer“ (DK Verlag). Beim Lesen und Probieren der ersten Rezepte merkt man schnell, wer mit dem Air Fryer mehr als Pommes zubereiten möchte, muss „Kochen“ ganz anders angehen. Und: Es ist ein echtes Werk von Jamie Oliver, in dem die Rezepte simpel und schnell sind.

Feuriger Käsetoast

Der Käsetoast aus dem Air Fryer Foto: David Loftus

Für 2 Personen

Vorbereitung 7 Minuten

Garzeit 10 Minuten

1 Schublade

Zutaten

2 große Scheiben gutes Brot (1½cm dick)

1 Ei

50g Red Leicester oder Cheddar

1 EL fettreduzierte Crème fraîche

1 gehäufter TL Senf

25g in Ringe geschnittene Jalapeño-Chilis aus dem Glas

1 grüner Apfel

1 Romanasalatherz Worcestersauce (nach Belieben)

Zubereitung

1 Die Brotscheiben in die Airfryer-Schublade legen und 5 Minuten bei 200°C rösten.

2 Das Ei in einer Schüssel hellgelb und schaumig schlagen. Den Käse hineinreiben, die Crème fraîche, den Senf und 1 Prise schwarzen Pfeffer dazugeben und gut verrühren.

3 Das Röstbrot aus dem Airfryer nehmen, umdrehen und die Käsemischung darauf verteilen. Anschließend sanft die Jalapeño-Ringe hineindrücken. Die Toasts wieder in die Airfryer-Schublade legen und 5 Minuten bei 200°C goldbraun überbacken.

4 Inzwischen den Apfel in dünne, runde Scheiben und diese dann in Streifen schneiden. Die äußeren Blätter des Salates entfernen, den inneren zarten Strunk in Scheiben, die zarten Blätter in Stücke schneiden. Den Salat und den Apfel mit nativem Olivenöl extra, Rotweinessig sowie etwas Salz und Pfeffer anmachen und mit den Käsetoasts auf Tellern anrichten. Nach Belieben mit 1 Spritzer Worcestersauce abrunden und genießen!

So schmeckt’s auch Sie können auch jeden anderen gut schmelzenden Käse verwenden. Meine Great British Favourites sind Westcombe Cheddar, Lincolnshire Poacher und Mrs Kirkham’s Lancashire. Die Jalapeños sorgen für den feurigen Kick, Sie können aber alle möglichen Aromabomben ins Spiel bringen, etwa Chilikonfitüre, Chutney oder das gute alte Branston Pickle (süßlich-würzig eingelegte Gemüsestücke) – einfach unter die Käsemasse rühren.

Kalorien 325 kcal Fett 17,7 GF 7,8 g Eiweiss 14,5 g KH 27g Zucker 9,6 g Salz 1,8 g BS 2,8g

Pasta mit Feta & Tomaten

Pasta mit Feta und Tomaten à la Jamie Oliver. Foto: David Loftus

Für 4 Personen

Vorbereitung 7 Minuten

Garzeit 15 Minuten

1 Schublade

Zutaten

400g reife Kirschtomaten in verschiedenen Farben

2 Knoblauchzehen

1 frische rote Chilischote

6 schwarze Oliven mit Stein

½ Bund Basilikum (15g)

125g Feta

300g Orecchiette oder andere Pasta nach Wahl

Zubereitung

1 Die Tomaten halbieren, den Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden. Die Chili halbieren (Samen nach Belieben entfernen) und in Streifen schneiden. Die Oliven zerdrücken, entsteinen und in Stücke rupfen. Diese Zutaten in die Airfryer-Schublade geben. Die Basilikumstängel fein hacken, Blätter beiseitelegen, die Stängel über die Zutaten in die Schublade streuen, anschließend 2 EL Olivenöl, ½ EL Rotweinessig sowie 1 Prise Meersalz und schwarzen Pfeffer dazugeben und alles gleichmäßig vermengen.

2 Den Feta in drei Stücke zerteilen, übereinander in die Schublade schichten und 15 Minuten bei 200°C garen, bis die Tomaten weich sind und der Feta goldgelb und cremig ist.

3 Inzwischen die Pasta in kochendem Salzwasser nach Packungsangabe garen. Die fertig gegarte Pasta mit einem Schaumlöffel direkt in die Airfryer-Schublade schöpfen, den größten Teil der Basilikumblätter hineinrupfen und alles gleichmäßig vermengen. Die Pasta abschmecken und, falls nötig, mit etwas Pastawasser verdünnen.

4 Die Pasta auf Teller verteilen und mit dem restlichen Basilikum garnieren. Nach Belieben mit nativem Olivenöl extra abrunden und servieren.

Kalorien 424 kcal Fett 14,9 g GF 5,5 g Eiweiss 5,5 g KH 61,5 g Zucker 5,8 g Salz 1,4 g BS 1,3g

Salat mit gerösteten Karotten & Ziegenkäse

Salat mit Zutaten aus dem Air Fryer. Eine gute Kombination. Foto: David Loftus

Für 2 Personen

Vorbereitung 9 Minuten

Garzeit 20 Minuten

2 Schubladen

Zutaten

350g Karotten

1 gehäufter EL Harissapaste

2 Pitabrote

85g entrindeter Ziegenkäse

150g kernlose rote Weintrauben

1 Bund zarte Kräuter (30g) wie Koriandergrün, Estragon, glatte Petersilie

1 kleine reife Avocado

Zubereitung

1 Die Karotten waschen und je nach Größe längs halbieren oder vierteln. In der Airfryer-Schublade mit der Harissapaste, 1 EL Olivenöl sowie 1 Prise Meersalz und schwarzem Pfeffer würzen und 20 Minuten bei 180°C garen, bis die Karotten weich sind. Nach der Hälfte der Zeit wenden. Für die letzten 2 Minuten die Pitabrote einlegen und aufbacken.

2 Den Ziegenkäse waagerecht halbieren und in die kleine Airfryer-Schublade legen, die Trauben daneben platzieren (mit den Stielen, das ist am einfachsten). Mit etwas Olivenöl beträufeln, würzen und 8 Minuten bei 180°C garen, bis die Trauben aufzuplatzen beginnen und der Käse goldgelb und weich ist.

3 Die Trauben vorsichtig abpflücken und in eine Schüssel geben, einige Trauben mit einer Gabel leicht zerdrücken. Die Kräuter hineinzupfen, je 1 EL Rotweinessig und natives Olivenöl extra untermengen und mit Salz und Pfeffer sorgfältig abschmecken.

4 Die Pitabrote auf Teller legen. Die Avocado halbieren, entsteinen und mit einer Gabel das Fruchtfleisch auf die Brote verteilen. Den Trauben-Kräuter-Salat auf die Brote löffeln, die gerösteten Harissa-Karotten und den cremigen Ziegenkäse darüber verteilen. Alles mit dem restlichen Dressing beträufeln und servieren.

Kalorien 657 kcal Fett 10,2 g GF 10,1 g Eiweiss 15,5 KH 66,8 g g Zucker 24,1 g Salz 2,4 BS 8,7g

Das Buch

Jamie Oliver

„Easy Air Fryer“ (DK Verlag) ist jetzt erschienen