Kochbücher gibt es viele. Ob sie wirklich etwas taugen, merkt man erst, wenn man daraus kocht. Heute im Test: „Einfach chinesisch – Rezepte für jeden Tag“ von Sissi Chen.

Anja Wasserbäch 19.07.2024 - 13:39 Uhr

Bei der Vielzahl an kochenden Menschen auf allen virtuellen Kanälen ist es bisweilen schwierig, den Überblick zu behalten. Und auch bei den Kochbuchveröffentlichungen, die es gibt, ist die Lage kompliziert. Neulich in einem sehr guten Restaurant in München traf ich ein Leser-Paar, beides Genießer, sie ist die Köchin im Haus, die sich nun von einigen ihrer Kochbücher trennen muss, weil sich das Paar wohnlich verkleinern will. Mehr als 1000 Kochbücher zählte ihr Mann. Sie schwärmt von Bänden (Johannes King etwa), die sie immer wieder nimmt, um daraus zu kochen. Wenn wir uns zufällig wiedersehen würden, würde ich ihr als chinesisches Standardwerk dieses Buch von Sissi Chen empfehlen: „Einfach chinesisch – Rezepte für jeden Tag“ (Dumont). Es ist genau das, was der Titel verspricht: Gerichte, simpel in der Zubereitung. Nur manchmal muss man schauen, in welchem Asia-Lebensmittel-Laden man einige der Zutaten bekommt.