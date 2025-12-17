In Sulzbach bewirtschaftet die Familie Kienzle ihre Weihnachtsbäume seit vier Generationen. Heute wachsen dort Bio-Tannen, die Kunden ab Hof auswählen oder selbst fällen können.
17.12.2025 - 11:03 Uhr
Frischer könnte ein Christbaum kaum sein. Ein Kunde steht auf der Wiese im Gewann Mahd bei Siebersbach (Rems-Murr-Kreis), wo die Familie Kienzle ihre Christbaumkultur pflegt, und hat seinen Favoriten schnell entdeckt: „Ich nehme gleich den hier vorne.“ Juniorchef Leon Kienzle wirft die Kettensäge an, ein kurzer Schnitt – die brusthohe Nordmanntanne fällt.