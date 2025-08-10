Nachhaltige Entwicklung Radelnde Unterstützung für den fairen Handel
Sieben Tage lang sind Teilnehmer der Tour de Fair in der Region unterwegs. Sie besuchen Weltläden und andere Akteure, die sich für nachhaltige Entwicklung einsetzen.
Unter dem Motto „Vom Albtrauf bis zum Neckartal“ sind 20 Akteure des fairen Handels aus dem ganzen Bundesgebiet bei der Tour de Fair in der Region unterwegs. Die einwöchige Tour findet jedes Jahr in einer anderen Region statt, um das Augenmerk auf den fairen Handel zu richten – obendrein steht der Austausch untereinander im Fokus. Auf der Etappe von Kirchheim über Wendlingen nach Nürtingen machten die Radler auch am Weltladen in der Köngener Fußgängerzone Station.