«Smartphone-Empfehlungen für Dich», heißt es auf der Vodafone-Webseite. Vorgeschlagen werden Iphones und Samsung Galaxys - brandneu, versteht sich. Warum eigentlich - ginge es nicht auch gebraucht?
Düsseldorf - Gebrauchte Smartphones, die professionell aufbereitet und erneut verkauft werden, kommen einer Umfrage zufolge bei vielen Bundesbürgern gut an. Wie eine Civey-Umfrage unter 5.000 erwachsenen Bundesbürgern ergab, bejahten 40 Prozent der Befragten die Frage, ob sie sich über ein sogenanntes refurbished Smartphone als Geschenk zu Weihnachten freuen würden. 47 Prozent verneinten die Frage, der Rest machte keine Angaben. In Auftrag gegeben hatte die Studie der Mobilfunkanbieter Vodafone, der in Kooperation mit der Firma Recommerce auch gebrauchte Handys verkauft.