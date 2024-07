In Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) entsteht ein imposantes Gebände, bei dem ausgediente S21-Elemente wiederverwertet werden. Ein Projekt, das in mehrerlei Hinsicht zukunftsweisend sein könnte.

Christian Kempf 18.07.2024 - 12:15 Uhr

Rund um die Wiese neben der Sporthalle und den Tennisplätzen in Ingersheim herrscht so etwas wie Zeltlager-Atmosphäre. Pop-Musik hallt über einen Teil des angrenzenden Parkplatzes, Dutzende junge Menschen um die 20 wuseln über das Gelände. Allerdings vergnügen sich die Twenty-Somethings an diesem Dienstagvormittag nicht etwa bei einer Party. Sie sägen Holz zurecht, hantieren mit Bohrern und Meterstäben, schleifen akkurat Wände ab – und sind Teil eines Projekts, das es so noch nicht gab.