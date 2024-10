Die Schlammbrüder, die Umweltgruppe des Bürgervereins Eltingen, liegen gut im Rennen um den „Grünen Zweig“. Eine entscheidende Hürde in dem Wettbewerb haben sie bereits genommen. Nun liegt es an ihren Sympathisanten und den Leserinnen und Lesern der Leonberger Kreiszeitung, ob die Frauen und Männer, die sich in Leonberg für den Umweltschutz und die Erhaltung der Artenvielfalt verdient machen, auf das Siegertreppchen kommen.

Mit dem Grünen Zweig wollen die Leonberger Kreiszeitung, die Kreiszeitung Böblinger Bote und die AOK Stuttgart-Böblingen mit Unterstützung der Kreissparkasse Böblingen nun bereits zum zweiten Mal nachhaltige, gesunde und innovative Projekte im Landkreis Böblingen auszeichnen. Vergeben wird der Grüne Zweig fortan in vier statt drei Kategorien: Ökologie und Natur, Menschen und Soziales, Bauen und Technik sowie Mobilität und Verkehr. Das Gesamtpreisgeld beläuft sich weiterhin auf 10 000 Euro, es wird in diesem Jahr aber unter vier statt drei Erstplatzierten aufgeteilt. Diese erhalten jeweils 2500 Euro.

Lesen Sie auch

Beibehalten wurde die Zweiteilung der Prämierung in eine Vorauswahl durch eine fünfköpfige Jury sowie eine Online-Abstimmung, um die Gewinner je Kategorie zu ermitteln. Bei der ersten Auflage im vergangenen Jahr waren mehr als 7000 Stimmen eingegangen. Zu den Gewinnern hatte auch die Lebenshilfe Leonberg gezählt. Bei der aktuellen Auflage wurden mehr als 30 Projekte eingereicht.

Das Gesamt-Preisgeld beläuft sich weiterhin auf 10 000 Euro

Im Rennen um den ersten Preis in der Kategorie „Ökologie und Natur“ gehören auch die Schlammbrüder zu den drei von der Jury vorgeschlagenen möglichen Preisträgern. Die Arbeitsgruppe Umwelt im Bürgerverein Eltingen unter dem aktuellen Vorsitz von Michael Kast entstand im Jahr 1981 und begann mit der Planung des heutigen Naturdenkmals Tiefenbach. Weitere Biotope folgten. Mit inzwischen einer Gesamtfläche von 140 Ar werden diese seither kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt. Außerdem kümmert sich die Gruppe im gesamten Kammerforst um den Insekten-, Vogel- und Amphibienschutz sowie die Erhaltung der gesamten Artenvielfalt in unserem zersiedelten Lebensraum.

Unsere Empfehlung für Sie Schlammbrüder Eltingen Umweltfrevler wüten in den den Biotopen Die Arbeit der Schlammbrüder ist nicht immer eine Freude, dafür sorgen unverantwortliche Mitmenschen.

Ebenfalls aus dem Altkreis Leonberg nimmt in der Kategorie „Menschen und Soziales“ der Rutesheimer Verein „Mein Herz lacht“ teil. Das ist eine Selbsthilfe-Community für Eltern von Kindern mit Behinderungen, Beeinträchtigungen oder chronischen Erkrankungen. Der Verein widmet sich den Bedürfnissen betroffener Eltern.

Podiumsdiskussion mit Umweltministerin des Landes

Zum Abschluss des Wettbewerbs am 5. November von 18 Uhr an im Sparkassenforum in Böblingen in der Bahnhofstraße 8 ist Yemisi Ogunleye, die Olympiasiegerin im Kugelstoßen, eingeladen. Zudem findet eine Podiumsdiskussion mit der baden-württembergischen Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) statt Sie debattiert unter anderem mit den Experten Lothar Rieth (EnBW) und Georg Hoffmann (Ritter Sport) darüber, wie lokaler Mehrwert durch Nachhaltigkeit entsteht und wie sich „Greenwashing“ entlarven lässt.

Wer den Eltinger Schlammbrüdern oder „Mein Herz lacht“ in dem Wettbewerb seine Stimme geben und ihnen damit zum ersten Platz verhelfen will, kann sich unter „grüner-zweig-award“ im Netz einloggen und dann in der Kategorie „Ökologie und Natur“ sowie „Menschen und Soziales“ abstimmen. Das Online-Voting dauert bis zum 5. November, also heißt es, sich zu sputen.