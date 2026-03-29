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  6. Warentauschtag mit Regine – die 63-Jährige hat in Winnenden alles im Griff

Nachhaltigkeit in Winnenden Warentauschtag mit Regine – die 63-Jährige hat in Winnenden alles im Griff

Nachhaltigkeit in Winnenden: Warentauschtag mit Regine – die 63-Jährige hat in Winnenden alles im Griff
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Regine Burghardt hat beim Warentauschtag in Winnenden die Fäden in der Hand – sie organisiert die Börse mit guter Laune, Diplomatie und Spaß. Foto: Käser

Vor über zehn Jahren hat Regine Burghardt die Organisation des Warentauschtags übernommen. Mit Erfolg. Vor-Ort-Besuch an einem Vormittag mit Besucheransturm und gelebter Nachhaltigkeit.

Rems-Murr: Simone Käser (sk)

Jeder kennt Regine. Und andersrum scheint es auch zu funktionieren: Wer auch immer die 63-Jährige beim Warentauschtag in Winnenden am Samstagvormittag anspricht, sie kennt den Namen, nimmt sich Zeit und hört zu. „Die Leute wollen sich gesehen und gehört fühlen. Es ist mir unglaublich wichtig, darauf einzugehen und jedem seine Zeit zu schenken“, sagt Regine Burghardt, bevor sie sich mit einem Lächeln direkt dem nächsten Besucher widmet, der sie anspricht. Von Stress keine Spur. An sich schon bemerkenswert – im größten Trubel aber bedeuten Diplomatie, Gelassenheit und Empathie wohl noch mal deutlich mehr.

 

Und es herrschte schon ordentlich Betrieb und Gedränge beim Warentauschtag in Winnenden. Zwischen 500 und 1000 Besucher stürmten zwischen 8 und 12 Uhr die Hermann-Schwab-Halle. Männer, Frauen und viele Familien kommen mit vollen Taschen herein, während andere Besucher das Gebäude mit nicht weniger vollen Tüten und Beuteln schon wieder verlassen. Ganz im Sinne von Regine Burghardt, die auch privat Nachhaltigkeit lebt und die Idee, dass jemand sich über etwas freut, das andere aussortieren wollen, „einfach toll findet“.

Als Regine Burghardt übernahm, stand der Warentauschtag auf der Kippe

Vor über zehn Jahren hat die Frau aus Winnenden deshalb die Organisation des Warentauschtags übernommen. Damals stand die Veranstaltung auf der Kippe. Der frühere Verantwortliche fiel weg und es war nicht klar, wie es weitergeht. „Ich habe mich damals als Bürgermentorin ausbilden lassen und als dann der Warentauschtag aufploppte, war mir klar, den will ich künftig organisieren. Und das tat die 63-Jährige: Sie strukturierte die Börse mit Schildern so, dass schon von weitem klar war, was an welchem Tisch zu finden ist. Und es gelang ihr, ein großes Netzwerk von Ehrenamtlichen um sich zu formieren. „Anfangs musste ich suchen. Mittlerweile habe ich mehr Ehrenamtliche als ich beschäftigen kann. Es ist toll und macht großen Spaß.“

Viele Familien werden fündig und so manches Kind geht mit neuem Kuscheltier nach Hause. Foto: Simone Käser

Großen Spaß hatten auch Ines und Pia Dierolf. Das Mutter-Tochter-Gespann lässt traditionell keinen Warentauschtag ausfallen. „Wir stehen voll hinter dem Konzept. Deshalb finden wir es auch alles andere als gut, dass der Warentauschtag ab kommendem Jahr wohl aus Spargründen der Stadt erst mal nur noch einmal im Jahr stattfinden soll. Hoffentlich wird da noch mal umgeschwenkt“, sagt Ines Dierolf, die aussortierte Klamotten mitgebracht und einen schönen Übertopf sowie eine Tasse wieder mit nach Hause nimmt. „Das, was da dahinter steckt, ist einfach so wichtig. Und man sieht ja das Thema Nachhaltigkeit angenommen wird. Um 8 Uhr zum Start standen die Leute in Schlangen“, sagt Pia Dierolf und ist sich sicher, dass die Leute auch mehr aufs Geld schauen müssen als früher, weil alles immer teurer werde. „Umso besser, dass es hier die Möglichkeit gibt, gutes Gebrauchtes mitzunehmen.“

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Und da gab es Möglichkeiten zuhauf – an zahlreichen Tischen wurden Dekoartikel, Haushaltswaren, Elektrogeräte, Spielzeug, Accessoires und klassischer Flohmarkt-Trödel angeboten. Im Erdgeschoss wurden zudem an Kleidertischen und Stangen Erwachsenen- und Kinderkleidung präsentiert. Silke Frank hat vier Taschen mit Klamotten mitgebracht und konnte förmlich zuschauen, wie die Sachen sofort einen neuen Besitzer fanden. „Ich komme hier von Stunden null an her. Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und das eigene Ausmisten – alles drei genau mein Ding“, sagt die Frau aus Berglen, die an solchen Tagen auch immer auf der Suche nach Stofftüchern ist. „Wir haben Bienen. Aus dem Wachs machen wir Bienenwachstücher, die legt man bei Husten auf die Brust und weg ist die Erkältung“, sagt Silke Frank und steckt zwei Stofftaschentücher mit Spitze, die sie gerade entdeckt hat, in ihre Tasche.

Die Ehrenamtlichen sortieren die Tische und behalten den Vormittag über den Überblick über den Warentauschtag. Foto: Simone Käser

Eine große, aufklappbare Tasche hat auch Shirin Bahredar wohlweislich mitgenommen zum Warentauschtag. Aber sie ist nicht nur zum Trödeln zu Besuch in Winnenden. Gemeinsam mit ihrer Mama reist sie auch wegen ihrer Oma regelmäßig aus Schwäbisch Hall in den Rems-Murr-Kreis – denn Oma Lisel war ein großer Fan des Warentauschtags und nahm dafür immer ganz schön Strapazen auf sich.

Oma Lisel kam mit dem Handwagen zum Warentauschtag – Tochter und Enkelin ehren sie

„Sie kam mit dem Handwägelchen per Bus aus Waiblingen-Neustadt und hat dann beim Warentauschtag immer nach Kuscheltieren Ausschau gehalten“, erzählt die junge Studentin, die mit ihrer Mama seit dem Tod der Oma deren Andenken hoch hält. „Das ist unser Ritual. Oft ist da sogar meine Tante mit dabei. Und wir bringen dann natürlich auch Sachen mit und finden auch oft schöne Schätze“, sagt die Studentin, stellt ihre Tasche auf dem Boden ab und präsentiert ein hübsches Teeservice aus Keramik – der jüngste Trödel-Fund.

Dann schlendert sie mit ihrer Mama im Schlepptau weiter, denn noch hat Regine Burghardt kein Zeichen dafür gegeben, dass sich der Warentauschtag dem Ende zuneigt – zwar lichten sich die Tische langsam, aber immer noch strömen Leute in die Halle, die Nachhaltigkeit mit Trödel-Spaß verbinden wollen – ganz im Sinne von Regine.

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