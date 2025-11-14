Nachkriegsordnung im Gazastreifen Trumps Friedensplan stockt – was wird aus Gaza?
Israel hält eine Hälfte Gazas besetzt, die Hamas festigt in der anderen ihre Macht: Diplomaten spekulieren bereits über eine langfristige Teilung des Gazastreifens.
Der Friedensplan für den Gazastreifen gilt erst seit einem Monat – und droht bereits, sich aufzulösen. Seit seinem Inkrafttreten am 10. Oktober schweigen zwar weitgehend die Waffen, von einzelnen Gefechten abgesehen. Zudem hat die Hamas alle lebenden israelischen Geiseln freigelassen und die Überreste von 24 der 28 toten Geiseln an Israel übergeben, wenngleich mit erheblichen Verzögerungen. Doch der Übergang zur zweiten Phase des Plans, die die Nachkriegsordnung in dem verwüsteten Küstenstreifen regeln soll, erscheint jeden Tag unwahrscheinlicher. In Diplomatenkreisen ist inzwischen gar von einer möglichen Spaltung Gazas die Rede.
