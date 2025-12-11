In einem der Höfinger Feuerwehr vererbten Haus befinden sich offenbar große Vermögenswerte – darunter zahlreiche Modelleisenbahnen. Wie geht es mit dem Nachlass weiter?
11.12.2025 - 07:37 Uhr
Dass sich Leonbergs neuer Oberbürgermeister Tobias Degode in einer seiner ersten Ausschusssitzungen gleich mit Modelleisenbahnen befassen muss, hätte der neue Rathauschef sicher nicht erwartet. Dennoch kam es so, auch wenn die öffentliche Faktenlage in der Angelegenheit noch immer etwas undurchschaubar bleibt.