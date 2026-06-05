«Tex Mex»-Küche ist in der US-Fastfoodbranche nicht zuletzt dank Taco Bell populär. In Deutschland ist die Kette bisher nur auf US-Militärbasen präsent. Das soll sich in Kürze ändern.
05.06.2026 - 12:31 Uhr
München - Ein bayerischer Gastronom will die ersten frei zugänglichen Schnellrestaurants der US-Kette Taco Bell in Deutschland eröffnen. Pachtverträge für zwei Restaurants in München sind unterschrieben, wie der Unternehmer Christian Lehmann mitteilte. Insgesamt seien in den nächsten fünf Jahren 15 Standorte in München, Nürnberg und Passau geplant. Zuvor berichteten mehrere Medien.