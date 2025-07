Nachrichtenagentur Tass wird 100: Putins Sprachrohr

Auf der Homepage der Nachrichtenagentur Tass kommt das Wort „eliminieren“ überraschend häufig vor. Es findet sich eine ganze Liste von Berichten, die davon handeln, was die russischen Truppen in der Ukraine alles „eliminiert“ hätten. Wahlweise geht es auch darum, welche Orte „befreit“ worden seien. So erklärt sich, warum Tass 2022 aus der Europäischen Allianz der Nachrichtenagenturen ausgeschlossen wurde – es gab „Bedenken hinsichtlich der redaktionellen Unabhängigkeit“, so die Deutsche Welle.