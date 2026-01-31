Nachruf auf Chryso Makri: Metzgerin vom Bubenbad wird schmerzlich vermisst – „Sie war eine Institution“

Noch Wochen danach stehen vor der Metzgerei am Bubenbad immer wieder frische Blumen und Kerzen. Chryso Makri ist kurz vor Silvester plötzlich verstorben – und sie wird seither schmerzlich vermisst. Eigentlich hatte sie schon längst das Rentenalter erreicht. „Aber der Laden war ihr Leben“, sagt ihr Sohn Christos Makris. Von 4 Uhr morgens an stand sie in dem Geschäft, um für ihre Kunden Mittagstisch zu kochen, Olivenstangen und süße Stückchen zu backen, Feierabend machte sie erst nach 18 Uhr. Nicht nur mit ihren Fleisch- und Wurstwaren, ihren Maultaschen und dem berühmten Kartoffelsalat, für den sie jeden Tag zehn Kilo Kartoffeln schälte, begeisterte sie ihren Kunden. Für die Bewohnerin des Stadtteils Gänsheide war die Metzgerin „eine Institution“ und ihre Metzgerei ein Treffpunkt.

Erst die Lehre, dann den Meister als Metzgerin Chryso Makri kam 1970 aus Griechenland nach Bietigheim-Bissingen. Mit ihrer Schwester fand sie bei der Metzgerei Reinhardt eine Anstellung, absolvierte die Fleischerlehre und die Meisterprüfung. Ihr Chef habe sie gefördert, erzählt der Sohn. Der Betrieb ging allerdings in die Insolvenz, seine Mutter machte sich daraufhin in Stuttgart selbstständig. In der Unterführung beim Breuninger übernahm sie eine Metzgerei und die Bäckerei nebenan. Als sie ihr Geschäft vor rund 20 Jahren verkleinern wollte, wurde sie am Bubenbad fündig. Ihre Schwester arbeitete bei ihr viele Jahre mit, der Mann half auch, bis der mittlerweile 83-Jährige aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr konnte. Zuletzt unterstützte sie ihr Sohn.

Immer wieder frische Blumen vor der Metzgerei am Bubenbad: „Es ist eine Riesenlücke entstanden“, sagt ein Nachbar. Foto: Sebastian Steegmüller

Wer bei ihr einkaufte, bekam auf Wunsch zum Fleisch gleich ein Rezept. Chryso Makri verwendete keine Fertigprodukte: Kasseler im Blätterteig, Wirsingrouladen oder mit Hackfleisch gefüllte Paprika und andere griechische Spezialitäten kochte sie, „alles, was es heute nicht mehr gibt“, fasst ihr Sohn zusammen. Am Wochenende backte sie Rosinenbrötchen und bot griechische Süßspeisen an. Als der letzte Lebensmittelladen auf der Gänsheide schloss, erweiterte sie ihr Sortiment um Gemüse und Obst, Eier sowie Brot für ihre älteren Kunden. Schüler bekamen bei ihr ein Schnitzelbrötchen zum halben Preis oder umsonst. Wer kein Geld dabei hatte, durfte seine Einkäufe trotzdem mitnehmen, Chryso Makri vertraute darauf, dass sie irgendwann bezahlt werden würden.

In der Metzgerei am Bubenbad wurde viel gelacht

„Sie war eine Institution“, sagt Sylvia Tsoukas. Aus ihrer Arbeit habe sie viel mehr gemacht, als nur Lebensmittel zu verkaufen, findet die 73-Jährige aus der Nachbarschaft, deren Mann ebenfalls aus dem griechischen Pindos-Gebirge stammte wie Chryso Makri. Sie habe immer auch Zeit für „ein nettes Gespräch über Gott und die Welt“ oder aufmunternde Worte gehabt, kannte alle Kunden beim Namen, habe sich um jeden gekümmert. In der Metzgerei wurde viel gelacht. Zur Trauerfeier kamen fast 100 Menschen. „Daran sieht man die Wertschätzung“, sagt Sylvia Tsoukas.

„Man müsste ihr ein Denkmal setzen“, findet ihr Nachbar Daniel Hartmann. Jemand, der so hart arbeite, so freundlich, fröhlich und ehrlich sei, so jemanden gebe es heutzutage nicht mehr. Obwohl er Vegetarier ist, wurde der 49-Jährige Stammkunde und und ging wie viele im Viertel zum Einkaufen „zur Frau Makri“. Für ihn war die Metzgerin eine Marke. Griechische Gastfreundschaft und schwäbische Gründlichkeit verkörpert sie für den Musiker, „eine starke Frau“, die die Menschen im Viertel zusammenbrachte und ein Gefühl von Zusammengehörigkeit vermittelte. Ihr Tod sei deshalb ein „ganz großer“ Verlust, „jetzt ist eine Riesenlücke entstanden“. Noch in der Arbeitskleidung von der Metzgerei schlief sie Zuhause auf dem Sofa ein und wachte nicht mehr auf. Die dreifache Großmutter wurde 72 Jahre alt. Sie sei nie zum Arzt gegangen, erzählt ihr Sohn, auf sich selbst habe sie nie aufgepasst. „Die Metzgerei war ihr Leben, ohne die Kundschaft und das Geschäft wäre sie gestorben“, sagt er. Einen Hoffnungsschimmer für die Nachbarschaft gibt es: Ein größerer Betrieb hat Interesse angemeldet, den seither geschlossenen Laden zu übernehmen. Christos Makris könnte sich vorstellen, weiter in der Filiale zu arbeiten, denn „das war der Wunsch meiner Mutter“.