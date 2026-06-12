Nachruf auf David Hockney: Der Maler der Farben und der Abgründe

Sommer, Sonne, Hockney. Mit chlorblauen Swimmingpools, quietschgelben Sprungbrettern und Palmen, die schnurstracks zum Himmel wachsen, erweiterte der lange Zeit bekannteste und erfolgreichste britische Künstler des 20. Jahrhunderts die Pop Art um das Genre der Landschafts- beziehungsweise Architekturmalerei. Lange waren die Wahlheimat wie die Bildwelt des Malers David Hockney in Kalifornien zu suchen, sodass manche kunstgeschichtlichen Handbücher schon dazu übergegangen waren, ihn ganz der amerikanischen Kunst zuzuordnen. Bis er seine Staffelei eines Tages doch wieder in den regnerischen Wäldern East Yorkshires aufbaute.

Eine Landschaft voll farbiger Bäume Mehr noch als die Rückkehr ins heimatliche Nordengland 1990 überraschten aber die dort entstanden Arbeiten des ja nicht mehr ganz jungen Glamourkünstlers: monumentale Naturpanoramen mit blauen, roten oder violetten Bäumen. Von den hedonistischen Hügeln Hollywoods war er wieder herabgestiegen, um die brachliegenden Niederungen der alteuropäischen Moderne für sich in Besitz zu nehmen. Was war bloß passiert?

Hockney, der 1937 im britischen Bradford geborene Sohn einer einfachen Arbeiterfamilie, hatte früh angefangen, Erwartungen zu durchkreuzen. Als einer der ersten Engländer überhaupt verweigerte er in den 1950er Jahren den Militärdienst. Der artistische Paradiesvogel stolzierte mit blond gefärbten Haaren und Goldlaméjäckchen durch die spätviktorianische Provinz. Zudem ging bereits der Kunststudent das Wagnis ein, sich mehr oder weniger offen zu seiner Homosexualität zu bekennen. Das war zu dieser Zeit in Großbritannien unter Umständen noch lebensgefährlich. Und er outete sich auch auf der Leinwand. Das Gemälde „We two boys together clinging“ von 1961 zeigt, noch im garstig geschundenen Stil der Art Brut, zwei eng umschlungene Geschöpfe mit unförmigen Körpern und dünnen Beinchen.

Das Leben genießen in Kalifornien

Schon bald kam der Erfolg, indem Hockney Glanz und Glätte von Polaroidfotos in Acrylfarben übertrug. Passend zu dieser Ästhetik der Coolness hatte er inhaltlich den Lifestyle der Oberschicht als sein Thema entdeckt. London, wo Hockney das Royal College of Art besuchte und Kontakte zu anderen Exponenten der britischen Popkunst wie Richard Hamilton, Peter Blake oder Allen Jones knüpfte, war ihm irgendwann nicht mehr mondän genug. Ab 1964 lebte er zunächst zeitweise, dann endgültig in Los Angeles und genoss vor allem die größere sexuelle Freizügigkeit im Flower-Power-Land. Davon zeugen nicht zuletzt die vielen Bildnisse nackter junger Männer unter der Dusche, beim Sonnenbad oder eben im Pool.

Dagegen ließen die Verschiebungen der politischen Tektonik, die Ende der Swinging Sixties der Vietnamkrieg und die Studentenrevolte auslösten, Hockneys Oeuvre vollkommen unerschüttert. Wo der konzeptueller denkende Ostküsten-Pop eines Robert Rauschenberg oder eines Claes Oldenburg sich nun dem Massenkonsum und dem Medieneinfluss aus ironischer Distanz stellte, besetzte der Brite eine andere Rolle: Nicht wie seine Kollegen Gesellschaftskritiker, sondern Gesellschaftsmaler wollte er sein, in leuchtenden Farben Ja zum Leben sagen. Oder in der Sprache der Kunstsoziologie: Affirmation statt Negation.

Die Dackel sind immer dabei

Unter der Sonne Kaliforniens vervollkommnete Hockney sein Image als exzentrischer Genussmensch. Mit dicken Cabrios, langen Zigarren und vielen Partys. Dazu kam später eine abgöttische inszenierte Hundeliebe. Seine beiden Schoßdackel Stanley und Boodgie sind die vielleicht am häufigsten porträtierten Vierbeiner der modernen Malerei. Ihr Herrchen geriet deswegen unter Kitschverdacht. Der Vorwurf, sich auf die Seite der Schönen und Seichten geschlagen zu haben, traf den Künstler freilich nicht zum ersten Mal. Schon die legendären Pool-Bilder der 60er und 70er waren für viele Kritiker leinwandgewordene Trivialität aus Promimagazinen.

Übersehen wird bei all dem die formale Meisterschaft der Komposition, die die glitzernde Wasserfläche im Vordergrund ausbreitet und beim Betrachter die Lust weckt, sich selber die Kleider vom Leib zu reißen, um in das Beverly-Hills-Arkadien hineinzuschwimmen. Beziehungsweise jenem Unbekannten hinterherzuspringen, der in „A bigger Splash“ von 1967, der berühmtesten aller Pool-Landschaften, das Wasser orgiastisch aufspritzen lässt.

Auch als Porträtist lieferte der Maler kaum weniger Eindringliches als etwa ein Lucian Freud. In Hockneys Doppelbildnis „Mr. and Mrs. Clark and Percy“ (1971) zum Beispiel empfindet man die Dargestellten mit ihrer weißen Katze als zum Tableau erstarrte Schauspieler im Bühnenbild des häuslichen Lebens, das offenbar eine schlechte Komödie ist. Denn die geöffnete Balkontüre trennt die Eheleute so auffällig, als hätte der Maler die baldige Scheidung des Paars geahnt.

Bühnenbilder für die Oper

Oft auch sind die Interieurs komplett leer. Mobiliar, Tapete und Zimmerpflanzen haben sich zum psychologischen Stellvertreter für diejenigen, die darin wohnen, verselbstständigt. Dass Hockney nicht nur nach eigenen Entwürfen eine Villa bauen ließ, sondern sein Ausstattungstalent auch als Bühnenbildner für Opern nutzte, erschien da nur logisch.

Dann kam die Aids-Welle der 80er. Der Künstler verlor viele Freunde. Er selbst erlitt einen Herzinfarkt, wegen zunehmender Schwerhörigkeit konnte er sich nicht mehr normal unterhalten. Das Partyleben endete, nicht aber seine Experimentierlust. Mit Polaroid, Faxgerät, Computer und schließlich iPad. Besonders nach der Jahrtausendwende schuf David Hockney aus der Stille der Taubheit ein geniales Spätwerk, das sich vor allem um die Grundfragen von Raum und Perspektive drehte.

Wie beim LSD-Trip

Ältere, aus über hundert einzelnen Polaroids vereinigte Fotocollagen brachten ihn auf die Idee, auch seine Gemälde puzzleartig zu zerlegen. „A bigger picture“ taufte der Meister seine epochale Ausstellung in der Londoner Royal Academy 2012. Viele der Yorkshire-Landschaften waren hier erstmals zu sehen. Bilder, zusammengesetzt aus über fünfzig Einzelelementen, manche so breit wie die Stirnwand einer Turnhalle. Zauberwälder zwischen van Gogh und LSD-Trip, in denen Hockneys Kunst des vervielfältigten Augenpunkts viele Wege in die Tiefe führen lässt, hin zu ungewissen Horizonten.

Der Maler ahnte da wohl bereits, dass er in der letzten Phase seines Schaffens stand. Doch hatte er sich noch genug vom kalifornischen Sonnyboy der Pop-Ära bewahrt, um auch dem Gedanken ans Sterben etwas Positives abzugewinnen. „Ich muss zugeben“, sagte er einmal in einem Interview, „dass ich neugierig auf den Tod bin.“ Immerhin erlebte er als Achtzigjähriger noch eine lange Kette großer Einzelausstellungen in großen Museen der Welt, in der Tate Britain und in der Berliner Gemäldegalerie, in Luzern und in Paris. Das Königshaus ehrte ihn. Nun ist David Hockney am Donnerstag im Alter von 88 Jahren in London gestorben.