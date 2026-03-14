Nachruf auf den Philosophen: Freund oder Feind? Dieses Denken wollte Jürgen Habermas überwinden

Der an der Notre-Dame-Universität in Indiana/USA lehrende Philosoph Vittorio Hösle hat 2013 ein Buch mit dem Titel „Eine kurze Geschichte der deutschen Philosophie – Rückblick auf den deutschen Geist“ veröffentlicht. Auf nationalen Traditionen des Denkens zu bestehen, hört sich im Zeitalter der Globalisierung antiquiert an. Tatsächlich ist Hösles Buch auch als Abgesang gedacht. Er rechnet nicht damit, „dass es weiterhin eine deutsche Philosophie geben wird“, in der die mit Meister Eckhart im Mittelalter begonnene und über Höhepunkte wie Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger und Adorno bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts reichende Linie eine Fortsetzung finden könnte.