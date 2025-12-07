Nachruf auf Frank Gehry Der mit dem Beton tanzt
Der kalifornische Architekt Frank O. Gehry erweckte totes Material zum Leben, brachte Beton zum Schwingen. Ein Nachruf
Der Redakteur der „heute“-Sendung am Freitagabend im ZDF zeigte sich in seiner Moderation stolz: Er könne, so Carsten Sievers, die Bauten des kalifornischen Architekten Frank O. Gehrys „sofort erkennen“. Das liegt daran, dass Gehry wie vielleicht sonst nur noch Zaha Hadid einen unverwechselbaren Individualstil geschaffen hat, der ihn weltbekannt machte und ihm alle bedeutenden Architekturpreise eingebracht hat.