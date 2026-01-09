„Im Leben läuft nicht alles wie gewünscht, schön ist es trotzdem.“ Das sagte Hans Herrmann an seinem 80. Geburtstag, den der Mann aus Sindelfingen-Maichingen am 23. Februar 2008 in großer Gesellschaft mit 200 Gästen im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart feierte. Ein angemessener Rahmen für eine Rennsport-Legende. Der Rennfahrer aus Leidenschaft hatte ein reichhaltiges und vor allem ein bewegtes Leben, Stillstand war für Hans Herrmann die Ausnahme, seine Stopps zum Auftanken waren vergleichbar mit denen der aktuellen Formel l – so lang wie nötig, so kurz wie möglich. Bis 1970 war sein Zuhause das Cockpit eines Rennwagens, danach war es das Büro seines Autoteile-Vertriebshandels, bei dem er erst nach fast 86 Jahren Anfang 2014 endgültig die Tür absperrte. Nun ist Hans Herrmann im Alter von 97 Jahren gestorben, wie der Hersteller Porsche unter Berufung auf seine Familie mitteilte.

Der gebürtige Stuttgarter hatte sehr an seinem Dasein gehangen; er liebte das Leben, und das Leben meinte es ausgenommen gut mit ihm. Gut gelaunt traf man ihn für gewöhnlich, stets wusste er irgendeine Geschichte zu erzählen. Bei Stars & Cars von Mercedes, als das Formel-1-Team Ende November 2014 vor der Daimler-Zentrale in Untertürkheim die Fahrer- und Konstrukteurs-WM feierte, zählte Hans Herrmann zu denen, die auf dem Podium den 50 000 Zuschauern als Zeitzeugen präsentiert wurden. Auch beim Treffpunkt Foyer der Stuttgarter Nachrichten im Juli 2014 erschien der Oldtimer aus Fleisch und Blut vital in der Stuttgarter Liederhalle als Ehrengast.

Beliebter Geschichtenerzähler

Nach der Veranstaltung plauderte er mit den Podiumsgästen Toto Wolff, dem Mercedes-Motorsportchef und mit Nico Rosberg, seinem Erben im Mercedes-Cockpit; danach wurde aber auch Hans Herrmann, der schnittige Silberpfeil-Pilot aus dem 1950-ern, umlagert von Menschen, die ihn bislang nur aus Motorsport-Büchern kannten oder die seine aktive Zeit miterlebt hatten und die mit ihm älter geworden waren.

Die Menschen mochten ihn, den bodenständigen Schwaben, der zwar gern im Mittelpunkt stand und das Scheinwerferlicht genoss, der sich aber nie mithilfe seiner Ellbogen rabiat in den Focus drängelte. Sie mochten ihn deshalb, weil sich der Maichinger stets Zeit für ihre Anliegen nahm, er schrieb geduldig Autogramme und er erzählte gerne die spannenden Geschichten aus seiner Rennfahrer-Zeit. Leidenschaftlich gerne. Von den Geschichten, an denen er beinahe in jungen Jahren aus dem Leben geschieden wäre.

Als er am 19. Mai 1955 in Monaco im Formel-1-Training mit Tempo 180 in eine Steinbalustrade knallte. Ein zufällig anwesender Stuttgarter Arzt versorgte ihn, „sonst wäre ich gestorben“, berichtete er dann stets. Und dass dieser Unfall die Ursache sei, dass er mit 80 eine neue Hüfte bekommen habe. „Sonst stecken keine Ersatzteile in mir“, pflegte er die Geschichte zu beenden. Oder der Vorfall, der ihn als „Hans im Glück“ weltweit bekannt gemacht hatte. An jenem 2. August 1959 versagten die Bremsen an seinem BRM Fl auf der Berliner Avus, und zwar bei 280 km/h. Hans Herrmann stand vor der Entscheidung, in die Zuschauermenge zu rasen oder in die schweren, weil regennassen Strohballen zu lenken. Er entschied sich für seine Mitmenschen und gegen sich.

Viel Glück gehabt

Nach der Kollision hob das Auto zwölf Meter ab, überschlug sich nach der Landung mindestens 14 Mal, „ich war mir sicher: das ist das Ende“, betonte er dann oft die Fatalität des Augenblicks – doch weil ihn kein Gurt im Cockpit hielt, wurde Hans Herrmann herausgeschleudert. Zum Glück. Seine Zeit war noch nicht gekommen; er trug im Vergleich zum Unfall lediglich fast schon lächerliche Prellungen und Schürfwunden davon. „Heute ist die Sicherheit im Rennsport viel besser, die Fahrer heute haben ein Netz – da kann man guten Gewissens einen doppelten Rückwärtssalto wagen“, lautete sein bildhafter Standard-Vergleich, „wir hatten kein Netz und keinen doppelten Boden; jedes Jahr verlor ich zwei bis drei Kollegen und Freunde, die tödlich verunglückten.“

Günter Klass, sein Stuttgarter Nachbar und Freund Gerhard Mitter, Jo Siffert, Graf Berghe von Trips, Jochen Rindt; sie alle hatten deutlich weniger Glück als er. Seinem Sohn Dino stellte er sich deshalb in den Weg und verbot dem 1965 geborenen Filius, ebenfalls Rennfahrer zu werden. „Heute würde ich ihn unterstützen, so sicher wie die Autos geworden sind“, räumte er viele Jahre später einmal ein. Dino dürfte es ihm verziehen haben, er lebt längst in Los Angeles, wo er ein Musikstudio betreibt. Sein zweiter Sohn Kai wohnt in der Region und pflegte immerfort den persönlichen Kontakt zu den Eltern.

Wegen des unkalkulierbaren Risikos machte Hans Herrmann auf energisches Drängen seiner Frau Magdalena, die er 1960 im Fahrerlager des Nürburgrings kennengelernt und 1962 in Maichingen geheiratet hatte, Schluss mit dem gefährlichen Beruf; auch diese Anekdote erzählte Hans Herrmann immer wieder mit großer Hingabe. „Vor der Abfahrt zum 24-Stunden-Rennen in Le Mans 1970 habe ich ihr am Gartentürle versprochen: Wenn ich gewinne, mache ich Schluss mit dem Rennfahren.“ Er war 42, er triumphierte im Porsche und hielt Wort.

Teamkollege von Fangio

Dieser letzte Erfolg beförderte Hans Herrmann zum einzigen Deutschen, der alle vier Langstrecken-Klassiker gewonnen hatte: Le Mans, die 24 Stunden von Daytona, die 12 Stunden von Sebring sowie die 1000 Kilometer von Paris. In der Formel l sammelte er kaum Meriten, aber er kämpfte gegen Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Herrmann Lang und Karl Kling auf der Piste. Als Michael Schumacher der 1950er mochte sich der Schwabe nie bezeichnen lassen, „er war mir zu verbissen, so wie Stirling Moss“, erklärte er dann immer und meinte: „Ich war eher der Typ Frentzen, locker, gelassen, aber trotzdem schnell.“

Nach seinem Erfolg in Le Mans begann Hans Herrmann seinen zweiten Lebensabschnitt, er gründete 1971 einen Autoteile-Vertrieb – er verkaufte Anfahrhilfen, Schneeketten, Wagenheber, das bekannteste Produkt ist die mit dem ADAC gemeinsam entwickelte Abschleppstange. Bis zum 80. Lebensjahr stand er im Büro bei den zwölf Mitarbeitern täglich auf der Matte, dann verkleinerte er die Belegschaft auf drei Personen und schraubte auch sein persönliches Pensum herunter; Anfang 2014 war der Geschäftsmann Hans Herrmann Geschichte.

Die große Leidenschaft

Von der Leidenschaft fürs Rennauto kam Hans Herrmann aber nie los, er unternahm auch keinen Versuch – bei Fahrten in historischen Rennwagen tauchte er immer wieder am Lenkrad auf. Auch noch mit 85. In einen aktuellen Formel-1-Renner hätte er sich aber nie gesetzt. „Die haben so viele Knöpfe am Lenkrad, da wüsste ich doch gar nicht, was ich tun muss“, kokettierte er dann mit seinem Alter in der Hoffnung, auf seine überragende Gesundheit angesprochen zu werden. Er war stolz auf sich, aber „hählenga“ (heimlich), wie der Schwabe sagt.

Herrmann war ein Promi, und zwar ein wohlhabender. Am 13. Dezember 1991 wurde er aus seinem Maichinger Haus entführt, er wies per Telefon die Bank an, 300 000 Mark an seine Frau zu übergeben, das Lösegeld wurde übergeben und die Täter erklärten, Hans Hermann liege im Kofferraum seines Mercedes 500 auf einem Parkplatz bei Warmbronn. Die Entführung wurde nie aufgeklärt. Doch viel wichtiger war, dass das Glück auf Hans Herrmanns Seite war – wie so oft. Die Motorsportwelt trägt nun Trauer.