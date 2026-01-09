Der Stuttgarter Rennfahrer Hans Herrmann ist gestorben – im Alter von 97 Jahren. Sein bewegtes Leben und seine Erfolge haben ihn zur PS-Ikone gemacht.
„Im Leben läuft nicht alles wie gewünscht, schön ist es trotzdem.“ Das sagte Hans Herrmann an seinem 80. Geburtstag, den der Mann aus Sindelfingen-Maichingen am 23. Februar 2008 in großer Gesellschaft mit 200 Gästen im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart feierte. Ein angemessener Rahmen für eine Rennsport-Legende. Der Rennfahrer aus Leidenschaft hatte ein reichhaltiges und vor allem ein bewegtes Leben, Stillstand war für Hans Herrmann die Ausnahme, seine Stopps zum Auftanken waren vergleichbar mit denen der aktuellen Formel l – so lang wie nötig, so kurz wie möglich. Bis 1970 war sein Zuhause das Cockpit eines Rennwagens, danach war es das Büro seines Autoteile-Vertriebshandels, bei dem er erst nach fast 86 Jahren Anfang 2014 endgültig die Tür absperrte. Nun ist Hans Herrmann im Alter von 97 Jahren gestorben, wie der Hersteller Porsche unter Berufung auf seine Familie mitteilte.