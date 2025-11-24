Der frühere Grünen-Abgeordnete Willi Halder ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Ein Nachruf auf einen lebensklugen, bescheidenen Streiter mit politischem Gespür und trockenem Humor.
24.11.2025 - 11:58 Uhr
Er war keiner, der im Rampenlicht glänzen wollte. Willi Halder – Buchhändler, Politiker, Zuhörer. Einer, der mit eher leiser Stimme viel bewirkte. Am vergangenen Donnerstag ist der langjährige Gemeinderat, Kreisrat und Grünen-Landtagsabgeordnete aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) im Alter von 67 Jahren gestorben.