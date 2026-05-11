Die Fußballabteilung des TSV Ehningen trauert um Wolfgang Brenner, der als Jugendtrainer, Jugendleiter, Abteilungsleiter und zuletzt Vorsitzender des Fördervereins engagiert war.
11.05.2026 - 16:14 Uhr
Er war auf vielfältige Weise in der Fußballabteilung des TSV Ehningen engagiert und zuletzt Vorsitzender des Fördervereins. Jetzt ist Wolfgang Brenner nach langer schwerer Krankheit und doch völlig überraschend mit 64 Jahren verstorben. „Er wird uns sehr fehlen“, schreiben die Verantwortlichen der TSV-Fußballabteilung, „wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“