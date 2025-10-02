Trauer im Rems-Murr-Kreis: Ehemann von Fellbachs OB Gabriele Zull verliert den Kampf gegen den Krebs

 
  Region
  Rems-Murr-Kreis

  Ehemann von Fellbachs OB Gabriele Zull verliert den Kampf gegen den Krebs

1
So lernten die Fellbacher die Familie Zull kennen: Gabriele und Martin Zull mit Sohn Paul bei der Bekanntgabe der OB-Wahl-Ergebnisse im Jahr 2016. Foto: Patricia Sigerist

Martin Zull ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Der Ehemann von Fellbachs Rathauschefin stand für Optimismus und Begeisterungsfähigkeit.

Rems-Murr: Sascha Schmierer (sas)

Ein Trauerfall in der Familie von Oberbürgermeisterin Gabrielle Zull löst in Fellbach große Anteilnahme aus. Martin Zull, Ehemann der Rathauschefin und Vater des gemeinsamen Sohns Paul, ist am vergangenen Samstag verstorben. Der lebensfrohe Franke, beruflich unter anderem als Lehrer für Klavierunterricht bei der Pop-Music-School in Fellbach engagiert, wurde 64 Jahre alt.

 

Die bereits 2018 erstellte Diagnose hatte die Familie vor eine harte Belastungsprobe gestellt. Bemerkenswert war, dass Martin Zull trotz seiner schweren Erkrankung stets große Lebensfreude ausstrahlte. „Für mich ist das Glas nicht halbvoll oder halbleer, es läuft über“, war sein Lebensmotto. Er bezog seine Kraft und Zuversicht aus dem christlichen Glauben.

Gabriele Zull: „In all den Jahren hat mir Martin immer den Rücken freigehalten“

Durch seine offene Art war er immer ein beliebter Gesprächspartner und gern gesehener Gast – gerade auch bei den öffentlichen Anlässen. Der Fellbacher Bürgerschaft ist der sportbegeisterte Musiker etwa vom Gratulations-Parcours beim traditionellen Neujahrsempfang der Stadt ein Begriff, bei dem er sich im Foyer der Schwabenlandhalle mit festem Händedruck und einem gewinnenden Lächeln um die Begrüßung der Gäste kümmerte.

„In all den Jahren als Bürgermeisterin in Göppingen und als Oberbürgermeisterin in Fellbach hat Martin mir immer den Rücken freigehalten und war stets für mich und unsere Familie da“, hat Gabriele Zull vor etwas über einem Jahr in einem Interview mit unserer Zeitung gesagt.

Seinerzeit hatte die parteilose Rathauschefin bekannt gegeben, wegen der Erkrankung ihres Ehemanns beim Besuch von Veranstaltungen kürzer zu treten und trotz der Kandidatur für eine zweite Amtszeit nur die nötigsten öffentlichen Termine wahrnehmen zu wollen.

Der Beliebtheit der ohne Gegenkandidat antretenden Oberbürgermeisterin in Fellbach tat die Auszeit keinen Abbruch, bei ihrer Wiederwahl im September 2024 erhielt die Juristin 98,7 Prozent der Stimmen.

Martin und Gabriele Zull hatten 1997 geheiratet, neun Jahre später kam der inzwischen erwachsene Sohn Paul zur Welt. Im Teilort Oeffingen fand das Paar nach der erfolgreichen OB-Wahl 2016 ein neues Zuhause.

Schon vor einem Jahr hatte Gabriele Zull sich ausdrücklich für die Anteilnahme und die Solidarität der Fellbacher bedankt. „Was wir beide spüren, das ist dieser unglaubliche Zuspruch in Fellbach. Das hat uns gutgetan, das hat uns getragen“, sagte sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Trauerfeier für Martin Zull findet am Samstag in der Christus-König-Kirche statt

Durch seine Art und Weise das Leben zu meistern, hat Martin Zull Spuren hinterlassen.

Die Trauerfeier für Martin Zull findet am Samstag, 4. Oktober, um 11 Uhr in der Christus-König-Kirche in Oeffingen statt. Im engsten Kreis wird Martin Zull anschließend beigesetzt.

Von Sascha Schmierer
