Der sportliche Leiter des TSV Köngen sowie langjährige Spieler und Trainer TSV RSK Esslingen ist im Alter von 58 Jahren gestorben. „Er war der gelebte Regionalfußball.“
24.04.2026 - 11:33 Uhr
Fußball war seine Leidenschaft. Fußball war sein Leben. Diese Sätze treffen auf kaum jemanden in der Region so zu wie auf Thomas Köhrer. Ein guter Spieler, ein guter Trainer, ein erfolgreicher sportlicher Leiter, geschätzt und gemocht von allen in der Szene, egal, ob bei seiner jeweiligen der wenigen Stationen oder bei anderen Vereinen. Trauer und Anteilnahme sind groß, an diesem Donnerstag ist Thomas Köhrer im Alter von 58 Jahren gestorben.