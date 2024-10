Mit seinem politischen Engagement, der Gründung des Ludwigsburger Architekturquartett und seinen Gedichten und Erzählungen prägte Klaus Hoffman die Stadtentwicklung in Ludwigsburg. Nun ist er gestorben.

Nicole Töppke 01.10.2024 - 14:02 Uhr

Mit dem Tod von Klaus Hoffmann verliert die Stadt Ludwigsburg eine ihrer prägenden Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte. Er verstarb am vergangenen Freitag an den Folgen eines Schlaganfalls. Am 9. Juli 1935 in Tangermünde bei Stendal geboren, kam er 1948 in den Westen Deutschlands und 1975 nach Hoheneck. Man konnte über den Wald „rüberspazieren“ schrieb er in seiner Erzählung „Epitaph“. Viele seiner Gedichte, Erzählungen und Romane handeln von seiner „neuen“ Heimat in und um Ludwigsburg. Als Vorsitzender der Bürgervereinigung Bad Hoheneck und Architekt machte er sich besonders stark für die städtische Baukultur.