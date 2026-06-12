Nachruf Das bewegte Leben des Klaus-Georg Hengstberger
Klaus-Georg Hengstberger ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Sein herausragendes Engagement in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wirkt bis heute in Böblingen nach.
Klaus-Georg Hengstberger ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Sein herausragendes Engagement in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wirkt bis heute in Böblingen nach.
Klaus-Georg Hengstberger ist tot. Mit ihm geht eine Persönlichkeit, die wie kaum eine andere aus der Böblinger Nachkriegsgeschichte herausragt. So wirkmächtig und vielfältig war Hengstbergers Engagement für seine Stadt, dass es schwerfällt, überhaupt einen Anfang zu finden.