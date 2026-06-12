Nachruf: Das bewegte Leben des Klaus-Georg Hengstberger

Klaus-Georg Hengstberger ist tot. Mit ihm geht eine Persönlichkeit, die wie kaum eine andere aus der Böblinger Nachkriegsgeschichte herausragt. So wirkmächtig und vielfältig war Hengstbergers Engagement für seine Stadt, dass es schwerfällt, überhaupt einen Anfang zu finden.

Geboren wurde Hengstberger am 9. März 1930 in Stuttgart-Untertürkheim als Sohn einer Arztfamilie. Später im Leben sollte er seinem Onkel Georg Hengstberger nachstreben, der in Böblingen heimisch war. Der Jurist und Landespolitiker war von der französischen Militärregierung 1945 zum ersten Nachkriegs-Bürgermeister der Stadt Böblingen berufen worden und wenig später bis 1952 der erste Landrat des Kreises.

Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft studiert

Sein Neffe Klaus-Georg wählte ebenfalls die Juristerei, studierte in Heidelberg und Tübingen Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft. Nach seiner Promotion fand auch er 1956 den Weg nach Böblingen. Hier heiratete er in das Unternehmen Reisser ein - seine Frau Sigrid war die Schwester von Helmut Reißer.

Während Reißer als Enkel des Gründers die Sparte Bad und Sanitär übernahm, kümmerte sich Hengstberger ab 1968 um den Bereich Druckrohr und Kanalisation. Zwar war sich das ungleiche Führungsduo nicht immer einig, sagen Weggefährten. Doch dem Erfolg tat das keinen Abbruch. Der Wirtschaftsjurist führte das Unternehmen gemeinsam mit dem Schwager bis 1996 und formte es zur heutigen Größe.

Danach gründete er ein eigenes Unternehmen, die Consult Invest, über die er 1997 die Mehrheit am Automobilzulieferer PWO übernahm. Dort blieb er bis 2013 Aufsichtsrat. Außerdem übernahm Hengstberger 2004 die Eisenwerke Düker nach dem Rückzug der Familie und wurde auch dort Aufsichtsrat. Nach außen hin viel sichtbarer aber war Hengstbergers Engagement für seine Heimatstadt.

Über 40 Jahre lang Stadtrat in Böblingen

Von 1962 bis 2004 – über vier Jahrzehnte – gehörte er dem Böblinger Gemeinderat an, davon mehr als 25 Jahre als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Zusätzlich vertrat er von 1971 bis 1973 und von 1979 bis 2009 die Interessen der Stadt im Kreistag. Dort engagierte er sich insbesondere im Krankenhausausschuss und später im Aufsichtsrat des Klinikverbunds. Dieses lange Engagement bezeichnete er selbst einmal als „bürgerschaftliches Selbstverständnis.“

Klare und auf Ausgleich bedachte Haltung: Klaus-Georg Hengstberger im Böblinger Kreistag 2004 Foto: Thomas Bischof

Über alle Fraktionsgrenzen hinweg genoss Hengstberger durch seine klare und auf Ausgleich bedachte Haltung großes Ansehen. Weggefährten beschreiben ihn als ruhig und bedächtig, wenngleich argumentativ dezidiert. Immer im feinen Zwirn, die alte Schule. „Ein Mann, der seine Meinung vertrat, ohne die Meinung anderer zu ignorieren - und ohne andere abzukanzeln“, sagt ein langjähriger Beobachter der Kommunalpolitik.

Wenngleich er rückblickend betrachtet bei einem Vorstoß wohl aus heutiger Sicht falsch lag: Aus Spargründen setzte er sich als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler in den frühen 1990er Jahren vehement dafür ein, die Bewerbung zur Böblinger Landesgartenschau 1996 zurückzuziehen. Die hitzige Debatte ging knapp aus - bekanntermaßen für die Schau. Wer weiß, wie Böblingen heute ohne die großangelegte Verschönerung aussehen würde?

Stark für die regionale Wirtschaft eingesetzt

Die Gewerbesteuereinnahmen stiegen während seiner Ratszeit von 5,13 auf über 43 Millionen Euro. „Hinter diesen Zahlen stehen Menschen, die sich für die Stadt einsetzten und Verantwortung übernommen haben“, sagte er einst. Und: „Geistige Sesshaftigkeit vor Ort ist wichtig“ – erfolgreiche Demokratie lebe von unten nach oben. Ob Hengstbergers größte Leidenschaft nun der Politik oder doch eher der Wirtschaft galt? Kaum zu sagen.

Gern gesehener Gast: Klaus-Georg Hengstberger (rechts) beim Frühjahrsempfang der IHK-Bezirkskammer Böblingen 2016 Foto: Thomas Bischof

Jedenfalls kann sein Wirken für die regionale Wirtschaft kaum hoch genug eingeschätzt werden. Von 1985 bis bis 1993 bekleidete Hengstberger das Amt des Vizepräsidenten der IHK-Bezirkskammer Böblingen, von 1994 bis 2004 war er deren Präsident. Danach wurde er zum Ehrenpräsidenten ernannt. Besonders zukunftsweisend agierte Hengstberger als Pionier bei der Gründung des Softwarezentrums Böblingen/Sindelfingen.

Er holte den damaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel ins Boot und überzeugte mit dem Argument: „Wir sind auf Existenzgründer angewiesen.“ Über die Verhandlungs- und Aufbauphase hinaus prägte er dort als langjähriger Beiratsvorsitzender die Entwicklung entscheidend mit. Seine Vision, Gründer zu beraten und zu motivieren, trug Früchte: Heute zählt das Softwarezentrum mit über 100 Mitgliedsfirmen zu den größten branchenbezogenen Technologiezentren in ganz Europa.

2008 das Bundesverdienstkreuz erhalten

Neben alldem hatte der Wirtschaftsjurist auch eine soziale Ader, gründete 2005 die Böblinger Bürgerstiftung mit und saß ihr bis 2013 auch vor. In seiner eigenen Hengstberger Stiftung förderte er Nachwuchs-Wissenschaftler an der Universität Heidelberg. Der Feingeist und Kulturliebhaber gehörte zu den wichtigsten Förderern des Festspielhauses Baden-Baden, war Mäzen mehrerer Kunstsammlungen, unterstützte die Böblinger Museen, Bibliothek, Galerien oder die Musik- und Kunstschule.

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Klaus-Georg Hengstberger durch den damaligen Ministerpräsidenten Günther H. Oettinger Foto: Siegfried Dannecker

Für seine herausragenden Verdienste erhielt Klaus-Georg Hengstberger zahlreiche Auszeichnungen: 2008 das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, 1999 die Ehrenmedaille der Stadt Böblingen sowie 2010 die Verdienstmedaille des Landkreises Böblingen.

Die Beerdigung findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Am 3. Juli gedenkt ihm die Stadtgesellschaft bei einem Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche.