Nachruf Mario Adorf Unser Weltstar
Der große Mario Adorf ist tot. Seine Karriere als Schauspieler umfasst sieben Jahrzehnte. Und obwohl er Nscho-tschi erschoss, wurde er zur künstlerischen Instanz der Deutschen.
Der große Mario Adorf ist tot. Seine Karriere als Schauspieler umfasst sieben Jahrzehnte. Und obwohl er Nscho-tschi erschoss, wurde er zur künstlerischen Instanz der Deutschen.
Einmal hat Mario Adorf, für ihn höchst ungewöhnlich, öffentlich über einen Kollegen gelästert: über Til Schweiger – und zwar Jahre bevor der Keinohrhasen-Künstler wegen tyrannischer Ausfälle am Set in der Kritik stand und auch beim breiteren Publikum in Ungnade fiel. Im September 2015 aber, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle, tourte Schweiger durch die Talkshows, warf der Merkel-Regierung Versagen vor und kündigte an, auf eigene Faust ein Vorzeigeheim für Geflüchtete einzurichten.