Ein Leben, das lange Zeit im Zeichen des Sterns gestanden hat, ist zu Ende gegangen. Mercedes trauert um Rennsportpionier und Berater Dieter Glemser.
12.06.2026 - 11:45 Uhr
Der frühere Mercedes-Benz-Rennfahrer und Classic-Markenbotschafter Dieter Glemser ist in der Nacht zum 10. Juni im Alter von 87 Jahren gestorben. „Seine Erfolge auf der Rennstrecke und sein unermüdliches Engagement für unsere Marke machen Dieter Glemser zu einem festen Bestandteil unserer Geschichte“, sagt Marcus Breitschwerdt, Chef der Mercedes-Benz-Heritage GmbH.