Ein Leben, das lange Zeit im Zeichen des Sterns gestanden hat, ist zu Ende gegangen. Mercedes trauert um Rennsportpionier und Berater Dieter Glemser.

Der frühere Mercedes-Benz-Rennfahrer und Classic-Markenbotschafter Dieter Glemser ist in der Nacht zum 10. Juni im Alter von 87 Jahren gestorben. „Seine Erfolge auf der Rennstrecke und sein unermüdliches Engagement für unsere Marke machen Dieter Glemser zu einem festen Bestandteil unserer Geschichte“, sagt Marcus Breitschwerdt, Chef der Mercedes-Benz-Heritage GmbH.

Früh vom Motorsport begeistert Dieter Glemser wird am 28. Juni 1938 in Kirchheim/Teck geboren. Schon früh begeistert er sich für den Motorsport: Seine Karriere beginnt mit dem Start beim Schorndorfer Bergrennen 1960 – passenderweise in der Geburtsstadt von Gottlieb Daimler. Es folgen zahlreiche Klassensiege bei verschiedenen Berg- und Rundstreckenrennen.

Dieter Glemser gewinnt zusammen mit Martin Braungart im Mercedes 220 SE die Polen-Rallye 1963. Foto: Mercedes-Benz AG

Bald engagiert ihn Mercedes-Benz-Rennleiter Karl Kling für die Werksmannschaft. Auf Anhieb gewinnt Dieter Glemser 1963 mit Beifahrer Martin Braungart die Polen-Rallye mit einem Mercedes-Benz 220 SE (W 111) und holt jeweils Platz zwei bei der Deutschland-Rallye sowie dem Großen Straßenpreis von Argentinien. Im Folgejahr gewinnt Mercedes-Benz wieder in Argentinien. Erfolge, die auch andere Hersteller auf ihn aufmerksam machen.

Nach einer Station bei Porsche fährt er Ende der 60er-Jahre für Ford unter anderem mit Jochen Mass als Teamkollegen. Glemser teilt sich zwischenzeitlich auch das Cockpit mit dem dreifachen Formel-1-Weltmeister Jackie Stewart. Seine analytischen Fähigkeiten helfen dem Team, die Rennfahrzeuge zu verbessern und zu perfektionieren. Glemser krönt seine Karriere 1972 mit dem Sieg bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps gemeinsam mit Àlex Soler-Roig und dem Gewinn der Deutschen Rennsportmeisterschaft 1973 und 1974. Nach einem schweren Unfall im Tourenwagenrennen in Macau beendet er 1974 seine aktive Karriere.

Bei Classic-Treffs immer präsent

Dem Motorsport bleibt Dieter Glemser verbunden. Von 1990 an ist er zehn Jahre lang Mitglied des Mercedes-Benz-Motorsportteams und als Abteilungsleiter zuständig für die Organisation. Von 2001 bis 2008 ist er freier Mitarbeiter bei AMG sowie der damaligen Daimler-Chrysler AG – und von 2007 an bei der Daimler AG, für die er Fahrsicherheitstrainings ausrichtet. Bekannt ist Dieter Glemser auch als Markenbotschafter von Mercedes-Benz-Classic. Regelmäßig fährt er bei Veranstaltungen historische Fahrzeuge der Marke, wo er mit vielen Menschen in Kontakt tritt. Auch denen wird er in Erinnerung bleiben.