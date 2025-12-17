Nachruf Rosa von Praunheim hat die Gesellschaft verändert
Vermutlich hat kein Regisseur in Deutschland mehr Filme gedreht als Rosa von Praunheim. Es war auch Sperriges darunter. Doch mit seinem Werk hat er eine ganze Bewegung angestoßen.
Es gibt Filmtitel, die unabhängig vom Werk eine eigenständige Existenz gewonnen haben. „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ aus dem Jahr 1971 gehört dazu. Ein damals 29-jähriger Regisseur aus Berlin hatte dieses gut einstündige Werk im Auftrag des WDR geschaffen, eine Mischung aus Spielszenen, Dokumentation und gestellter Dokumentation, die Einblick geben sollte in die Lebenswelt einer damals stark ausgegrenzten und strafrechtlich inkriminierten gesellschaftlichen Minderheit. Der Regisseur hieß Rosa von Praunheim, und von diesem Zeitpunkt an war er – nein, keineswegs gleich berühmt, aber bekannt.