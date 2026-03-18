In Hamburg genoss Christian Olearius großes Ansehen. Doch Cum-Ex-Verstrickungen ramponierten sein Image. Aufpolieren kann er das nicht mehr: Die Frage, ob er schuldig war, wird nie geklärt werden.
18.03.2026 - 14:47 Uhr
Karlsruhe/Bonn - Trotz ungeklärter Schuldfrage zur Steuerhinterziehung mit Cum-Ex-Aktiendeals wird der Hamburger Bankier Christian Olearius möglicherweise noch kräftig zur Kasse gebeten. Das Bonner Landgericht hatte 2024 ein Strafverfahren gegen den damals 82-Jährigen eingestellt, weil Olearius gesundheitlich angeschlagen und nicht mehr verhandlungsfähig sei.