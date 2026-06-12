Ein Behindertenparkplatz wird verweigert, ein Haus soll wegen weniger Zentimeter zum Problem werden, und ein Tunnel für Fledermäuse kostet Millionen: Im „Nachtcafé“ geht es diesmal um Bürokratie, die Betroffene an ihre Grenzen bringt.
Thema der Sendung: Antrag abgelehnt! Wenn uns Bürokratie verrückt macht
Bürokratie soll Abläufe ordnen, Entscheidungen nachvollziehbar machen und Regeln für alle schaffen. Doch im Alltag erleben viele Menschen das Gegenteil: Formulare, Vorschriften und Zuständigkeiten werden zur Belastung, Entscheidungen wirken unverständlich oder lebensfremd. In der aktuellen Ausgabe des „Nachtcafés“ geht es um Fälle, die zeigen, wie sehr bürokratische Vorgaben Menschen verunsichern, ausbremsen oder finanziell belasten können.