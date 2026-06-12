Ein Behindertenparkplatz wird verweigert, ein Haus soll wegen weniger Zentimeter zum Problem werden, und ein Tunnel für Fledermäuse kostet Millionen: Im „Nachtcafé“ geht es diesmal um Bürokratie, die Betroffene an ihre Grenzen bringt.

Bürokratie soll Abläufe ordnen, Entscheidungen nachvollziehbar machen und Regeln für alle schaffen. Doch im Alltag erleben viele Menschen das Gegenteil: Formulare, Vorschriften und Zuständigkeiten werden zur Belastung, Entscheidungen wirken unverständlich oder lebensfremd. In der aktuellen Ausgabe des „Nachtcafés“ geht es um Fälle, die zeigen, wie sehr bürokratische Vorgaben Menschen verunsichern, ausbremsen oder finanziell belasten können.

Die Sendung läuft am Freitag, 12.06.2026, um 22 Uhr im SWR. Wiederholt wird das „Nachtcafé“ am Samstag, 13.06.2026, um 10:10 Uhr im hr sowie um 11 Uhr im SWR. Eine weitere Wiederholung ist am Sonntag, 14.06.2026, um 6 Uhr im SR zu sehen.

Die Gäste des Abends

Pascal Plikat: Nach einem schweren Unfall ist er auf eine Beinprothese angewiesen. Die Nutzung von Behindertenparkplätzen wird ihm dennoch verweigert – nach Einschätzung des zuständigen Amts gilt er nicht als behindert genug.

Nach einem schweren Unfall ist er auf eine Beinprothese angewiesen. Die Nutzung von Behindertenparkplätzen wird ihm dennoch verweigert – nach Einschätzung des zuständigen Amts gilt er nicht als behindert genug. Ryyan Alshebl: Der Bürgermeister einer kleinen schwäbischen Gemeinde sieht kritisch, wenn 85 Millionen Euro in einen Tunnel für Fledermäuse investiert werden.

Der Bürgermeister einer kleinen schwäbischen Gemeinde sieht kritisch, wenn 85 Millionen Euro in einen Tunnel für Fledermäuse investiert werden. Annabell Ruthenberg-Akgül und Can Akgül: Dem Bau ihres Traumhauses stand eigentlich nichts mehr im Weg. Dann kam ein Schreiben vom Amt – und statt im neuen Haus zu leben, saß die Familie plötzlich auf Schulden.

Dem Bau ihres Traumhauses stand eigentlich nichts mehr im Weg. Dann kam ein Schreiben vom Amt – und statt im neuen Haus zu leben, saß die Familie plötzlich auf Schulden. Iris Trapphorn: Die Betreiberin eines Gänsehofs erlebt eine stetige Zunahme von Auflagen und bürokratischen Herausforderungen, die mitunter kaum zu erfüllen sind.

Die Betreiberin eines Gänsehofs erlebt eine stetige Zunahme von Auflagen und bürokratischen Herausforderungen, die mitunter kaum zu erfüllen sind. Stephan Glaremin: Der Leiter eines Amts in Düsseldorf wurde von einer großen Tageszeitung als „Anti-Bürokrat“ bezeichnet – wegen seiner Ideen, wie es auf Ämtern besser laufen könnte.

Was ist das Nachtcafé?

Das „Nachtcafé“ ist eine Talksendung des SWR, in der persönliche Lebensgeschichten, gesellschaftliche Entwicklungen und aktuelle Debatten im Mittelpunkt stehen. In jeder Ausgabe diskutieren Menschen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen über ein gemeinsames Thema.

Die Sendung setzt dabei weniger auf schnelle Schlagabtausche als auf ausführliche Gespräche. Gäste berichten aus ihrem eigenen Leben, ordnen ihre Erfahrungen ein und treffen auf andere Perspektiven. Dadurch entstehen oft Diskussionen, die persönliche Schicksale mit größeren gesellschaftlichen Fragen verbinden.

Moderiert wird das „Nachtcafé“ in der Regel in ruhigem Gesprächston. Die Sendung gehört seit vielen Jahren zum festen Programm des SWR und behandelt Themen aus Alltag, Familie, Gesellschaft, Gesundheit, Politik und persönlicher Lebensführung.