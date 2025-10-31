Ihr Sohn gilt als „Jahrhunderttalent“, seine Bilder erzielen Rekordsummen – doch für Lisa und Philipp Schwarz zählt etwas anderes. Im Nachtcafé sprechen die Eltern des kleinen Künstlers über „Die Macht der Fantasie“.
Im Alter von nur vier Jahren sorgt Laurent Schwarz aus Bayern weiterhin für Staunen in der Kunstwelt. Seine abstrakten Gemälde erzielen teils fünfstellige Summen, Auktionshäuser reißen sich um seine Werke – und nun sprechen seine Eltern Lisa und Philipp Schwarz im Nachtcafé über das Leben mit einem außergewöhnlich begabten Kind.