Schneeräumen ist in Deutschland eine Bürgerpflicht und gesetzlich vorgeschrieben. Wer das Schneeschippen verweigert, muss mit einem Bußgeld rechnen. Auch wann man der weißen Pracht zu Leibe rücken muss, ist genau geregelt. Ein Überblick über das geltende Recht.
Das neue Jahr beginnt in vielen Teilen Deutschlands mit Schnee und Schneeregen, der für winterlich-glatte Straßenverhältnisse sorgt. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge wird das Wetter in den nächsten Tagen anhalten, Schneeschauer oder Graupelgewitter sind vor allem in der Nordhälfte weiterhin zu erwarten. Hauseigentümer sollten deshalb jetzt Schneeschaufel und Sand bereit stellen. Fragen und Antworten: